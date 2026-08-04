تأیید حکم قصاص مرد داروساز برای قتل امام جماعت

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، حکم قصاص قاتل امام جماعت مسجد پونک پس از تایید دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادسرای جنایی رسید.

پرونده مرد داروسازی که مهرماه سال ۱۴۰۴ با حمله به امام جماعت موقت مسجد بقیه‌الله اعظم محله پونک تهران، او را به قتل رسانده بود، پس از تایید حکم قصاص در دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد.

این پرونده مربوط به حادثه‌ای است که ظهر پنجشنبه دهم مهرماه سال ۱۴۰۴ در مسجد بقیه‌الله اعظم محله پونک رخ داد. آن روز حجت‌الاسلام ولی‌الله حیدری، به جای امام جماعت اصلی مسجد که به سفر رفته بود، نماز ظهر و عصر را اقامه کرد و پس از پایان نماز مشغول خواندن دعا بود که ناگهان مردی میانسال به او نزدیک شد.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، متهم که دو قبضه چاقو را داخل یک پوشه پلاستیکی مخفی کرده بود، ناگهان چاقوها را بیرون کشید و چندین ضربه به امام جماعت وارد کرد. این حمله در برابر چشم نمازگزاران رخ داد.

متهم پس از این حمله قصد فرار داشت، اما تعدادی از حاضران که شاهد حادثه بودند، او را تعقیب کردند. همزمان متهم در مسیر خروجی مسجد با چرخاندن چاقوها تلاش کرد مانع نزدیک شدن مردم شود، اما در نهایت زمینگیر و تحویل ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض شد.

همزمان با بازداشت متهم، امدادگران اورژانس به محل رسیدند و امام جماعت ۶۹ ساله را که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه‌ای نداشت و ساعتی بعد خبر فوت وی اعلام شد.

با اعلام مرگ این روحانی، بازپرس کشیک قتل به همراه تیم بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل حاضر شدند و تحقیقات جنایی آغاز شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد متهم پیش از این سابقه حضور در مسجد را نداشت و هیچ‌یک از نمازگزاران یا اهالی محل او را نمی‌شناختند. همین موضوع احتمال وجود اختلاف قبلی قاتل و مقتول را از همان ابتدا رد کرد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم مردی ۴۰ ساله با مدرک دکترای داروسازی است که سال‌ها در یکی از مراکز درمانی غرب تهران فعالیت می‌کرد، اما مدتی قبل از حادثه از محل کار خود اخراج شده بود.

کارآگاهان همزمان با تحقیقات میدانی، شاهدان حادثه را هم مورد بازجویی قرار دادند.

یکی از نمازگزاران گفت: «امام جماعت اصلی مسجد به سفر رفته و مرحوم حیدری برای اقامه نماز به جای او آمده بود. بعد از پایان نماز همه مشغول دعا بودیم که مردی میانسال به سمت ایشان رفت. ابتدا تصور کردیم قصد پرسیدن سوال شرعی دارد، اما ناگهان با چاقو به امام جماعت حمله و بعد هم فرار کرد که او را تعقیب و بازداشت کردیم.»

یکی دیگر از شاهدان گفت: «متهم لباس سفید به تن داشت و پس از پایان نماز از صف نماز خارج شد. او دو چاقوی بزرگ را که داخل یک پوشه پلاستیکی پنهان کرده بود، بیرون آورد و چند ضربه به پهلوی امام جماعت زد. سپس هنگام فرار چاقوها را در هوا می‌چرخاند تا کسی به او نزدیک نشود، اما مردم سرانجام موفق شدند دستگیرش کنند.»

در ادامه تحقیقات، حجت‌الاسلام واعظی، امام جماعت مسجد بقیه‌الله اعظم که در روز حادثه به سفر مشهد رفته بود، هم درباره مقتول گفت: «مرحوم حجت‌الاسلام حیدری از دوستان نزدیک من بود. او سال‌ها به عنوان قاضی خدمت کرده بود و پس از بازنشستگی هم همواره در امور خیریه و فعالیت‌های مذهبی حضور داشت. هر زمان امام جماعت یکی از مساجد این محدوده به سفر می‌رفت، او با افتخار برای اقامه نماز جماعت حاضر می‌شد. روز حادثه هم به درخواست من به مسجد آمده بود.»

در شاخه دیگری از تحقیقات، متهم مورد بازجویی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد او پیش از ارتکاب قتل، تعداد زیادی قرص خورده بود و قصد خودکشی داشت، اما پس از دستگیری با تلاش پزشکان از مرگ نجات یافت.

متهم در نخستین بازجویی‌ها گفت: «بعد از گرفتن مدرک دکترای داروسازی در یکی از درمانگاه‌های غرب تهران مشغول کار شدم و زندگی خوبی داشتم، اما حدود سه سال قبل شغلم را از دست دادم و از آن زمان دچار مشکلات روحی و خانوادگی شدم.»

او ادامه داد: «روز حادثه حدود ۱۰۰ قرص خورده بودم تا به زندگی‌ام پایان بدهم. بعد از خروج از خانه، بدون هدف در خیابان‌ها راه می‌رفتم تا اینکه وارد مسجد شدم. آنجا مردم در حال نماز و دعا بودند. دو چاقو همراهم بود و بدون اینکه قبلاً امام جماعت را بشناسم یا با او اختلافی داشته باشم، به سمتش رفتم و با چاقو به او حمله کردم.»

پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس پرونده با توجه به اعترافات متهم، گزارش‌های پلیسی، نظریه پزشکی قانونی و سایر مستندات، برای او به اتهام مباشرت در قتل عمد و ایراد جراحت عمدی کیفرخواست صادر کرد.

پرونده پس از رسیدگی در دادگاه کیفری، با صدور حکم قصاص همراه شد و این حکم در شعبه مربوط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید.

در حال حاضر، با قطعیت یافتن رای، پرونده برای اجرای حکم قصاص به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران به ریاست دادیار امین کرمانی‌نژاد ارسال شده تا اقدامات قانونی برای اجرای حکم انجام شود.