صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس

روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه‌السلام اعلام کرد: روز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به مدت ۷۲ ساعت عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده (ایسین و سرخون) انجام خواهد شد؛ این عملیات به صورت کنترل شده انجام می‌شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۹۷
| |
1292 بازدید
انفجار

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه‌السلام اعلام کرد: روز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به مدت ۷۲ ساعت عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده (ایسین و سرخون) انجام خواهد شد؛ این عملیات به صورت کنترل شده انجام می‌شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان بندرعباس انفجار صدای انفجار انفجار کنترل شده
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شرق بندرعباس
توضیح درباره صدای انفجارهای اطراف بهمئی
احتمال شنیده شدن صدای انفجار فردا در شرق تهران
وقوع انفجارهایی در شمال و جنوب اصفهان + جزئیات
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جهرم
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۱۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۴ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۶۸ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۶۴ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005p8H
tabnak.ir/005p8H