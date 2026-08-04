احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس

روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه‌السلام اعلام کرد: روز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به مدت ۷۲ ساعت عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده (ایسین و سرخون) انجام خواهد شد؛ این عملیات به صورت کنترل شده انجام می‌شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه‌السلام اعلام کرد: روز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به مدت ۷۲ ساعت عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در محدوده (ایسین و سرخون) انجام خواهد شد؛ این عملیات به صورت کنترل شده انجام می‌شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست.