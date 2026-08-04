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نتانیاهو پیش‌نویس آمریکا درباره غزه را رد کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تا زمان خلع سلاح کامل حماس از خطوط مرزی در نوار غزه عقب‌نشینی نخواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۹۱
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بنیامین نتانیاهو

ه گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه کارشکنی‌ها در روند صلح غزه مدعی شد: ما مصمم به دستیابی به منافع امنیتی خود هستیم و تا زمانی که حماس کاملاً خلع سلاح نشود از خطوط مرزی در نوار غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

او افزود: رئیس جمهور ترامپ و تیمش معتقدند که خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن نوار غزه امکان‌پذیر است و ما در حال بررسی این موضوع هستیم. آمریکایی‌ها پیش‌نویسی برای ما فرستادند اما ما آن را تأیید نکردیم و نظرات خود را در مورد آن ارسال کردیم.

قطر روز سه‌شنبه خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای اجرای تعهدات خود تحت توافق آتش‌بس غزه شد و گفت حماس به تمام تعهدات خود تحت این توافق عمل کرده است.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت که حماس به هر آنچه که انتظار می‌رفت تحت نقشه راه انجام دهد، متعهد شده است.

وی گفت: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که اسرائیل را برای اجرای این توافق تحت فشار قرار دهد تا در نهایت بتوانیم به سمت بازسازی غزه حرکت کنیم.

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برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو آمریکا غزه شورای صلح حماس خلع سلاح
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