مامورین عملیاتی دستگاه های متولی استان‌های گلستان و مازندران در قالب تیم‌های زمینی و هوایی مشغول مهار آتش‌سوزی در چند نقطه از علفزارها و درختچه‌زارهای جزیره آشوراده واقع در محدوده پناهگاه حیات‌وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله هستند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، حریق از حوالی ظهر امروز در بخش‌های شرقی پناهگاه حیات وحش میانکاله در محدوده جزیره آشوراده آغاز شده است و به دلیل وزش باد، به‌سرعت گسترش یافت. چندین دستگاه لودر و تراکتور به همراه نیروهای عملیاتی به صورت پایش زمینی و یک فروند بالگرد مجهز به سبد حمل آب نیز در عملیات اطفا به کار گرفته شدند.

به علت کمبود تجهیزات، سبد حمل آب از گرگان به میانکاله منتقل شده است تا فرآیند مهار شتاب بگیرد.

محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران به خبرنگاران اظهارکرد:از ۲۶ تیرماه تاکنون، این دهمین مورد آتش‌سوزی در میانکاله بوده است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی وارد کرده و بخشی از ماشین‌آلات را از چرخه عملیات خارج کرده است.

وی ادامه داد: پایش مستمر منطقه، حفظ آمادگی نیروها و تأمین تجهیزات مورد نیاز همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر درباره محل دقیق، وسعت حریق و روند عملیات پس از تکمیل گزارش‌های میدانی اعلام خواهد شد.

به گفته منابع محلی، مرتع ابوطالبی و محدوده قلعه تاریخی از جمله مناطقی است که دچار حریق شده است.

بالگرد هلال‌احمر گلستان به کمک مهار آتش در آشوراده آمد



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از اجرای عملیات درآتش‌سوزی جزیره آشوراده خبر داد وگفت: بالگردامدادی این جمعیت با تخلیه ۴۰هزار لیتر آب نقش مؤثری درتسریع روند مهارحریق ایفاکرد.

رضا حاجیلری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مشارکت نیروهای امدادی این جمعیت در عملیات مهار آتش‌سوزی جزیره آشوراده خبر داد و اظهار کرد: همزمان با وقوع حریق، بالگرد امدادی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.

رضا حاجیلری با اشاره به نقش بالگرد امدادی در این عملیات افزود: بالگرد جمعیت هلال‌احمر گلستان طی یک ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز عملیاتی، چهار سورت پرواز انجام داد و با ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب، در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب بر روی کانون‌های آتش ریخت تا روند مهار حریق با سرعت بیشتری انجام شود.