صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد

اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب درباره انتشار ادعاهای بی‌سند درباره مواضع رهبری، بار دیگر مسئله‌ای را برجسته کرد که پیش‌تر نیز مورد توجه قرار گرفته بود؛ اینکه نقل قول‌های غیررسمی از عالی‌ترین مقام کشور، نه‌تنها اعتبار تصمیم‌گیری‌ها را مخدوش می‌کند، بلکه می‌تواند به اختلاف و دو قطبی‌سازی در جامعه منجر شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۸۸
| |
7110 بازدید
|
۱۲

نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد

به گزارش تابناک، انتشار اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب درباره ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی، بار دیگر توجه‌ها را به پدیده‌ای جلب کرد که بارها محل بحث بوده است؛ انتشار نقل‌قول‌ها و روایت‌هایی منتسب به رهبر انقلاب بدون آنکه از مسیرهای رسمی منتشر شده باشد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با رهبر انقلاب، صرفا پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و پایگاه حفظ و نشر آثار ایشان است و مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر شود، فاقد سندیت و صحت است

این هشدار رسمی، همان نکته‌ای است که پیش‌تر در گزارش تابناک با عنوان «آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید» مورد توجه قرار گرفته بود؛ اینکه چگونه برخی افراد می‌توانند جزئی‌ترین مسائل پشت‌پرده، تصمیمات عالی کشور و حتی واکنش‌های منتسب به رهبر انقلاب را با قطعیت برای افکار عمومی روایت کنند، در حالی که انتشار چنین مطالبی از سوی مراجع رسمی صورت نگرفته است.

مسئله فقط صحت یا عدم صحت یک ادعا نیست؛ مسئله مهم‌تر، تبعات چنین روایت‌هایی در فضای عمومی است. وقتی سخنی به رهبر انقلاب نسبت داده می‌شود، حتی اگر از سوی گوینده با نیت دفاع از نظام مطرح شده باشد، اما بدون سند و تأیید رسمی منتشر شود، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و به جای تقویت جایگاه رهبری، زمینه تضعیف مرجعیت رسمی و ایجاد اختلاف میان مسئولان و جریان‌های سیاسی را فراهم کند.

دفتر رهبر انقلاب نیز در اطلاعیه خود تأکید کرده است که مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری درباره حفظ اتحاد و حرمت مسئولان خدمتگزار نظام، موجب انشقاق و دودستگی شود، در جهت اهداف بدخواهان ملت ایران خواهد بود.

این اطلاعیه همچنین نشان می‌دهد که در شرایط حساس کشور، حتی کسانی که خود را نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری می‌دانند، باید نسبت به انتشار مطالب منتسب به عالی‌ترین سطح نظام، مسئولیت بیشتری احساس کنند. چراکه فاصله میان «تحلیل شخصی» و «نقل قول منتسب به رهبری» فاصله‌ای جدی است و عبور از این مرز می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از یک اختلاف سیاسی معمولی ایجاد کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خرازی دفتر رهبری نقل قول تکذیب تکذیبیه خبر فوری تابناک پزشکیان احمد عراقچی محسن رضایی ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر فوری تابناک
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
1
23
پاسخ
این فرد مرتکب دو جرم محرز شده. اول نقل قول کذب از رهبر و افترا به مسئولین نظام. دوم تلاش در جهت آسیب به وحدت کشور. دادستان اعلام جرم و این فرد مجارات شود.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
21
پاسخ
آیا نوبت نهادهای مسئول نرسیده که ورود کنند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
16
پاسخ
یکی از مشکلات عمده کشور توی این چند دهه و در حال حاضر حرف زدن بعضی افراد تریبون دار است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
17
پاسخ
الان باید قوه قضائیه ورود کند و فرد کذاب را مورد بازخواست قرار دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
17
پاسخ

حال برای اینکه یکبار برای همیشه جلوی اینگونه دروغگوییها گرفته شود باید چاره ای فوری کرد مجازات متناسب با آن واگر نه سنگ بر روی سنگ بند نمی شود !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
16
پاسخ
این فرد باید دادگاهی شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
15
پاسخ
حالا تکلیف دروغ پردازان چی میشود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
14
پاسخ
اگر با یکی دو تا از دانه درشتهای نفاق افکن مثل دیگر افراد ، سریعا برخورد امنیتی و قضایی می شد، بقیه این جماعت که معمولا از روی اعتقاد این حرفها را نمی زنند بلافاصله تغییر مسیر می دادند. اینها تا جایی دنبال مطرح شدن هستند که عافیت طلبیشون بخطر نیوفته!
amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
16
پاسخ
وقتی با اینگونه افراد نفاق افکن که کم هم نیستند برخورد نمی شود دفتر رهبری عالیترین مقام کشور مجبور می شود برای یک حرف نسنجیده و دروغ تکذیبیه صادر کند و رئیس جمهور مجبور می شود سخنرانی کند و تکذیب کند و این وضعیت همچنان ادامه دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
1
15
پاسخ
سلام
قوه قضائیه بایستی فورا وارد عمل شود و برای نمونه یک کار بدون اغماض انجام بده تا درسی باشه برای بقیه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۱۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۴ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۶۸ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۶۴ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005p88
tabnak.ir/005p88