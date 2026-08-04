نقلقولهای بیسند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
به گزارش تابناک، انتشار اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب درباره ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی، بار دیگر توجهها را به پدیدهای جلب کرد که بارها محل بحث بوده است؛ انتشار نقلقولها و روایتهایی منتسب به رهبر انقلاب بدون آنکه از مسیرهای رسمی منتشر شده باشد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که مرجع رسمی انتشار پیامها، اخبار و مطالب مرتبط با رهبر انقلاب، صرفا پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر انقلاب و پایگاه حفظ و نشر آثار ایشان است و مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر شود، فاقد سندیت و صحت است
این هشدار رسمی، همان نکتهای است که پیشتر در گزارش تابناک با عنوان «آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید» مورد توجه قرار گرفته بود؛ اینکه چگونه برخی افراد میتوانند جزئیترین مسائل پشتپرده، تصمیمات عالی کشور و حتی واکنشهای منتسب به رهبر انقلاب را با قطعیت برای افکار عمومی روایت کنند، در حالی که انتشار چنین مطالبی از سوی مراجع رسمی صورت نگرفته است.
مسئله فقط صحت یا عدم صحت یک ادعا نیست؛ مسئله مهمتر، تبعات چنین روایتهایی در فضای عمومی است. وقتی سخنی به رهبر انقلاب نسبت داده میشود، حتی اگر از سوی گوینده با نیت دفاع از نظام مطرح شده باشد، اما بدون سند و تأیید رسمی منتشر شود، میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد و به جای تقویت جایگاه رهبری، زمینه تضعیف مرجعیت رسمی و ایجاد اختلاف میان مسئولان و جریانهای سیاسی را فراهم کند.
دفتر رهبر انقلاب نیز در اطلاعیه خود تأکید کرده است که مطالبی که برخلاف توصیههای مؤکد رهبری درباره حفظ اتحاد و حرمت مسئولان خدمتگزار نظام، موجب انشقاق و دودستگی شود، در جهت اهداف بدخواهان ملت ایران خواهد بود.
این اطلاعیه همچنین نشان میدهد که در شرایط حساس کشور، حتی کسانی که خود را نزدیک به مراکز تصمیمگیری میدانند، باید نسبت به انتشار مطالب منتسب به عالیترین سطح نظام، مسئولیت بیشتری احساس کنند. چراکه فاصله میان «تحلیل شخصی» و «نقل قول منتسب به رهبری» فاصلهای جدی است و عبور از این مرز میتواند هزینههایی فراتر از یک اختلاف سیاسی معمولی ایجاد کند.
حال برای اینکه یکبار برای همیشه جلوی اینگونه دروغگوییها گرفته شود باید چاره ای فوری کرد مجازات متناسب با آن واگر نه سنگ بر روی سنگ بند نمی شود !