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اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه

با توجه به افزایش دما و گرمای هوا و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، ادارات برخی استان‌ها در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۸۶
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تعطیلی ادارات

به گزارش تابناک، با توجه به افزایش دما و گرمای هوا و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، ادارات برخی استان‌ها در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد.

سیستان و بلوچستان

ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه اعلام کرد: در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی با افزایش طوفان در منطقه سیستان، تمامی ادارات ۵ شهرستان زابل،زهک،نیمروز،هامون و هیرمند در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل می‌باشد.

همچنین در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با توجه به کاهش دید افقی، شهروندان از خروج از منزل و انجام امور کم اهمیت پرهیز کنند.

بوشهر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار محترم، با هدف تأمین آسایش مردم و همچنین تسهیل در تردد زائرین کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی، ادارات استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ با رعایت ملاحظات مفاد کارگروه تعطیل است.

کردستان

 استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل خواهد بود.

بر این اساس، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها (به‌جز شعب کشیک)، شرکت‌های بیمه و نهاد‌های عمومی غیردولتی استان فردا تعطیل خواهند بود.

هرمزگان

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد خبر داد.

قم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و موافقت استاندار، ادارات و بانک‌های استان قم چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد.

 
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برچسب ها
سیستان و بلوچستان سیستان مدیریت بحران ادارات تعطیلی طوفان زابل
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