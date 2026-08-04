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شرط دولت برای تداوم واریز یارانه نقدی و کالابرگ

سخنگوی دولت گفت: افرادی که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، تا پایان شهریور فرصت دارند با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، حضور خود در کشور را احراز کنند.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۸۴
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اعلام آغاز فرآیند احراز اقامت برخی مشمولان یارانه و کالابرگ، تأکید کرد: افرادی که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند تا پایان شهریور فرصت دارند با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، نسبت به احراز هویت و اعلام حضور خود در کشوراقدام کنند و از هرگونه مراجعه به ستاد وزارت تعاون، ادارات استانی و سایر دستگاه‌ها خودداری کنند.

مهاجرانی با اشاره به اجرای الزامات قانونی پرداخت یارانه و کالابرگ به افراد ساکن کشور، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، برای سرپرستان خانوار افرادی که احتمال عدم حضور آنان در کشور وجود دارد، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده است.

وی با تأکید بر اینکه این پیامک فاقد هرگونه لینک اینترنتی است، افزود: در متن پیامک صرفاً کد ملی اعضای خانواری که نیازمند احراز حضور در کشور هستند درج شده و شهروندان باید تنها به این پیامک‌ها توجه کنند و از ورود به هرگونه لینک یا مراجعه به منابع غیررسمی خودداری کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه مشمولان تا پایان شهریورماه برای انجام این فرآیند فرصت دارند، اظهار کرد: احراز هویت و اعلام حضور صرفاً از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت که خدمات کارت ملی و شناسنامه ارائه می‌کنند، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند باید شخصاً و با همراه داشتن کارت ملی به این دفاتر مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کنند. همچنین دفاتر پیشخوان موظف‌اند هویت افراد را از طریق سامانه ثبت احوال استعلام کنند. حضور افراد خردسال فاقد کارت ملی نیز با همراه داشتن شناسنامه و حضور سرپرست خانوار الزامی است.

سخنگوی دولت درباره پرداخت کالابرگ نیز تصریح کرد: اعتبار کالابرگ این افراد در مرحله پرداخت مردادماه واریز نخواهد شد، اما در صورت احراز اقامت در کشور، معوقات مربوط به مردادماه در مرحله بعدی پرداخت به حساب آنان منظور خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مراجعه فقط به دفاتر منتخب پیشخوان دولت گفت: از شهروندان درخواست می‌شود از هرگونه مراجعه حضوری به ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارات کل استانی و سایر دستگاه‌ها خودداری کنند، زیرا تنها مسیر پیش‌بینی‌شده برای احراز اقامت، دفاتر منتخب پیشخوان دولت است و سایر فرآیندها به صورت سیستمی و بدون نیاز به مراجعه انجام خواهد شد.

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برچسب ها
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یارانه یارانه نقدی یارانه کمک معیشتی کالابرگ الکترونیکی مشمولان
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