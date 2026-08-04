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جزئیات آتش سوزی در شهرک صنعتی شمس‌آباد

معاون عملیات سازمان امدادونجات از مصدوم شدن ۲۶ نفر در حریق شمس آباد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۷۹
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آتش سوزی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدحسین کبادی گفت: ساعت ۱۳:۱۵ روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، در پی وقوع حریق در ۳ سوله یک کارخانه تولید تینر در شهرک صنعتی شمس‌آباد استان تهران، بلافاصله ۳ تیم عملیاتی امدادونجات به همراه تیم واکنش سریع سازمان امدادونجات به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات،وی افزود: در این حادثه ۲۶ نفر مصدوم شدند که ۸ نفر توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر و ۱۸ نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

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برچسب ها
شمس آباد آتش سوزی مصدومیت کارخانه شهرک صنعتی آتش نشانی مهار آتش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
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