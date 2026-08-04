عکس: تشییع پیکر ۱۱۲ شهید در غزه پس از ۳ سال زیر آوار ماندن

هزاران تن از مردم غزه با شرکت در یکی از بزرگ‌ترین تشییع جنازه‌های تاریخ این باریکه، پیکر ۱۱۲ تن از اعضای دو خانواده «حسینه» و «ابوشریعه» را که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در نوامبر ۲۰۲۳ به شهادت رسیده و نزدیک به سه سال زیر آوار مدفون بودند، تشییع کردند. این تشییع گسترده در حالی انجام شد که با وجود توافق آتش‌بس ظاهری از اکتبر ۲۰۲۵، حملات این رژیم همچنان ادامه دارد و طبق برآوردهای محلی، پیکر حدود ۹ هزار و ۵۰۰ شهروند دیگر همچنان زیر ویرانه‌های غزه باقی مانده است.