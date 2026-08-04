آخرین فرصت استقلال به رامین رضاییان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رامین رضاییان، مدافع - هافبک ملیپوش تیم فوتبال استقلال با وجود اینکه باید زودتر از موعد به تمرینات آبیپوشان بازمیگشت، هنوز این کار را نکرده است.
طبق ادعای باشگاه استقلال، رضاییان یک سال دیگر با این باشگاه قرارداد دارد و باید در تمرینات آبیپوشان شرکت میکرد، اما رضاییان با پرداخت بند جداییاش دنبال لژیونر شدن بود. پس از اینکه، رضاییان نتوانست با تیمی به توافق برسد پیشنهاد مالی جدیدی به استقلال داد که مورد موافقت مسئولان این باشگاه قرار نگرفت.
پیگیریها نشان میدهد باشگاه استقلال آخرین فرصت را به رضاییان داده است تا به تمرینات بازگردد و باید دید این بازیکن در یکی دو روز آینده چه تصمیمی میگیرد، از استقلال جدا میشود یا یکبار دیگر به این تیم بازمیگردد.
رضاییان دو فصل پیش به استقلال پیوست و نیم فصل دوم سال گذشته به دلیل اختلاف با ریکاردو ساپینتو به صورت قرضی راهی فولاد خوزستان شد.
رضاییان که در جام جهانی ۲۰۲۶ در تیم ملی بازیهای خوبی انجام داد، مدتی راهی کشورهای اسپانیا و فرانسه شد.