رئیس ستاد مرکزی اربعین با اعلام اینکه تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور راهی عتبات عالیات شده‌اند، گفت: نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زائران پس از زیارت، به کشور بازگشته‌اند و تردد در تمامی مرزهای اربعینی بدون مشکل در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، ، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از هموطنان از مرزهای اربعینی کشور به مقصد عتبات عالیات مشرف شده‌اند و نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم تردد زائران از مرز مهران انجام شده است، افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در تردد زائران در مرزهای اربعینی کشور وجود ندارد و یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های جابه‌جایی زائران در جهان با همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در حال انجام است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ادامه خدمات‌رسانی در مرزها تا دو روز پس از اربعین، گفت: تمامی مواکب مستقر در مرزهای اربعینی تا روز جمعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از زائران درخواست می‌کنیم پیش از ادامه مسیر، استراحت کافی داشته باشند و برای بازگشت از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: بخش عمده ناوگان اتوبوسی کشور برای خدمت‌رسانی به زائران در مرزهای اربعینی مستقر شده است، اما با توجه به حجم بالای بازگشت زائران، ممکن است در برخی مقاطع و برخی استان‌ها کمبود موقت اتوبوس ایجاد شود. از زائران عزیز درخواست داریم ضمن پرهیز از عجله، با صبر و حوصله با مسئولان و خادمان مرایم اربعین همکاری کنند.

وی با اشاره به ظرفیت پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران تصریح کرد: بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت شبانه‌روزی در این پایانه به زائران خدمات ارائه می‌کنند و در صورت بروز کمبودهای مقطعی، این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان از تلاش‌های استاندار ایلام، مدیران استانی، نیروهای اجرایی و همه خادمان اربعین قدردانی کرد و از زائران خواست با همکاری و همراهی، کمک کنند روند بازگشت به کشور با آرامش و نظم کامل انجام شود.