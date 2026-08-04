صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آمار تشرف ایرانی‌ها به زیارت اربعین

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اعلام اینکه تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور راهی عتبات عالیات شده‌اند، گفت: نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زائران پس از زیارت، به کشور بازگشته‌اند و تردد در تمامی مرزهای اربعینی بدون مشکل در جریان است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۶۶
| |
1368 بازدید
پیاده روی اربعین

به گزارش تابناک به نقل از مرکز  اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، ، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از هموطنان از مرزهای اربعینی کشور به مقصد عتبات عالیات مشرف شده‌اند و نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم تردد زائران از مرز مهران انجام شده است، افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در تردد زائران در مرزهای اربعینی کشور وجود ندارد و یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های جابه‌جایی زائران در جهان با همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در حال انجام است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ادامه خدمات‌رسانی در مرزها تا دو روز پس از اربعین، گفت: تمامی مواکب مستقر در مرزهای اربعینی تا روز جمعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از زائران درخواست می‌کنیم پیش از ادامه مسیر، استراحت کافی داشته باشند و برای بازگشت از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: بخش عمده ناوگان اتوبوسی کشور برای خدمت‌رسانی به زائران در مرزهای اربعینی مستقر شده است، اما با توجه به حجم بالای بازگشت زائران، ممکن است در برخی مقاطع و برخی استان‌ها کمبود موقت اتوبوس ایجاد شود. از زائران عزیز درخواست داریم ضمن پرهیز از عجله، با صبر و حوصله با مسئولان و خادمان مرایم اربعین همکاری کنند.

وی با اشاره به ظرفیت پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران تصریح کرد: بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت شبانه‌روزی در این پایانه به زائران خدمات ارائه می‌کنند و در صورت بروز کمبودهای مقطعی، این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان از تلاش‌های استاندار ایلام، مدیران استانی، نیروهای اجرایی و همه خادمان اربعین قدردانی کرد و از زائران خواست با همکاری و همراهی، کمک کنند روند بازگشت به کشور با آرامش و نظم کامل انجام شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ستاد اربعین پیاده روی اربعین زیارت اربعین زائران اربعین زائران ایرانی کربلا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شمار کل زائران حاضر در زیارت اربعین امسال
عکس: اقیانوسِ دلدادگان در مدار خورشید کربلا
پیام جالب عراقی ها به زائران ایرانی هنگام خروج از عراق
عکس:کربلا؛ سرزمین بی‌قراران حسین علیه السلام
زائران اربعین بخوانند؛ بهترین مسیرهای اربعین
آمار تلخ پلیس‌راهور از تصادفات اربعین+شمار فوتی‌ها
پیام رهبرانقلاب به خادمان اربعین در مرز شلمچه
داستان راهپیمایی اربعین؛ عظیم‌ترین میعادگاه جهان در چشم‌انداز تاریخ
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عراقچی: مذاکرات در مسیر نهایی شدن است
وزارت خارجه بیانیه مهم و جدید صادر کرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p7m
tabnak.ir/005p7m