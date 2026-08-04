تخلیه هزاران نفر در پی سیل و طوفان شدید در چین
در پی تشدید طوفان و بارشهای سیلآسا در نواحی شمال غرب چین که خطر رانش زمین، سیل و سایر بلایای طبیعی را به همراه دارد بیش از ۱۱۵ هزار نفر تخلیه و به مناطق امن منتقل شدهاند.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رسانههای محلی امروز (سهشنبه) اعلام کردند بیشتر خانواده ها از سراسر استان «شانشی» در شمال غرب این کشور تخلیه شدهاند.
بارندگیهای شدید باعث جاری شدن سیل در حوضههای رودخانههای هانجیانگ، ویهه، دانجیانگ و ییلو شده است.
رصدخانه هواشناسی استان شانشی صبح سهشنبه هشدارهای نارنجی را برای رگبار باران و هوای همرفتی شدید تمدید کرد و نسبت به دور دیگری از بارندگیهای شدید تا بعد از ظهر چهارشنبه و وقوع سیل ناگهانی، آبگرفتگی معابر شهری، رانش زمین و جریانهای گلولای هشدار داد.
بنا بر این گزارش، مقامات همچنین هشدار دادند که وقوع رعد و برق، بارندگی شدید کوتاه مدت و تندبادها میتواند بسیاری از مناطق را در بر بگیرد.
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