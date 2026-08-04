عکس: غزه بی‌پناه

در پی تداوم حملات گسترده رژیم صهیونیستی، نوار غزه با یک بحران انسانی بی‌سابقه در زمینه مسکن دست‌به‌گریبان است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۹۲ درصد از واحدهای مسکونی در این باریکه به‌طور کامل ویران شده و هزاران خانواده را در آوارگی مطلق و زیر چادرهای موقت رها کرده است؛ وضعیتی که با نزدیک شدن به فصل‌های سرد، چشم‌انداز بقا را برای میلیون‌ها غیرنظامی بیش از هر زمان دیگری تاریک کرده است.