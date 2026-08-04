آتشسوزی شدید در قطار مترو «منهتن»
شرکت خدمات حمل و نقل شهری نیویورک اعلام کرد در پی وقوع حریق در یک قطار مترو در محله پرجمعیت منهتن، ۱۴ نفر مجروح شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از نیویورک تایمز، رسانههای ایالتی آمریکا امروز (سهشنبه) گزارش دادند هرچند آتش سوزی حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در یک قطار ویژه تعمیر و نگهداری رخ داد اما این حادثه به مجروح شدن ۱۴ نفر و اختلال در خدمات مترو برای مسافران صبحگاهی منجر شد.
این آتشسوزی در یک قطار خدماتی رخ داد که وظیفهاش پاکسازی ضایعات از ریلهای مترو است.
در پی این حادثه، تردد معمول قطارهای مترو در چندین ایستگاه برای ساعاتی به تعویق افتاد.
بنا بر این گزارش، علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست. به گفته سازمان آتشنشانی منطقه، هشت نفر از مصدومان از کارکنان سازمان حملونقل شهری و شش نفر دیگر آتشنشان بودند. بیشتر جراحات این افراد سطحی بوده، هرچند دو نفر دچار آسیبدیدگی متوسط شدند که خطر جانی در پی نداشت. آتشنشانان حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح، حریق را مهار کردند.
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