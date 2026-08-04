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دفتر رهبری:واکنش رهبرانقلاب به نامه رئیس‌جمهور کذب است

دفتر رهبر انقلاب: مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را دربارهٔ واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامهٔ رئیس‌جمهور مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۵۹
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متن اطلاعیهٔ روابط‌عمومی دفتر رهبر انقلاب به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با گرامی‌داشت اربعین حسینی و ادای احترام به روح بلند رهبر شهید انقلاب به‌اطلاع مردم شریف و مبعوث‌شدهٔ ایران می رساند در روزهای گذشته برخی نقل‌قول‌ها از رهبری معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده که متاسفانه زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه است، بر همین اساس برخی نکات را درباره اخبار و مطالب مربوط به مقام معظم رهبری بیان می‌داریم

مرجع رسمی انتشار پیام ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی که خارج از این چهارچوب منتشر شود، فاقد سندیت و صحت است

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خوردهٔ ملت ایران است

بر همین اساس مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را دربارهٔ واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامهٔ رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است

روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵

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