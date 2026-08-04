صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرحله چهارم اعتبار «کارت امید مادر» برای مادرانِ کودکان متولدشده در چهار ماهه نخست امسال شارژ شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۵۶
| |
4197 بازدید
واریز یارانه

یعقوب اندایش اظهار کرد: اعتبار ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولد شده در چهار ماهه نخست سال جاری (از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱)، در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول واریز شد. این اعتبار شامل ۲۷۰ هزار و ۷۳۶ کودک متولد شده در این بازه زمانی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اندایش افزود: سقف اعتبار کارت امید مادر، ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولدشده از فروردین سال جاری، فارغ از دهک درآمدی است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دریافت اطلاعات ماهانه کودکان متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، به صورت مستمر به حساب مادران مشمول، در تمام استان‌های کشور واریز می‌شود. مادرانی که در سه ماهه اول سال جاری صاحب فرزند شده‌اند و شناسنامه کودک را با تاخیر اخذ کرده‌اند، برای هر ماه و به ازای هر فرزند اعتبار ۲ میلیون تومان به صورت یکجا دریافت می‌کنند.

اندایش افزود: مادران مشمول می‌توانند از اقلام مشتمل بر سبدغذایی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات)، پوشک بچه و شیرخشک با مراجعه به فروشگاه‌ها و داروخانه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه‌های کاربردی شمیم، بله، سروش پلاس و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش افزود: طرح کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی و پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در حال اجرا است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه کارت امید مادر یارانه نوزادان واریز یارانه
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط دولت برای تداوم واریز یارانه نقدی و کالابرگ
ارز ۴۲۰۰ توان رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفت/ راهکار مناسب؛ یارانه نقدی یا کارت اعتباری؟
زمان واریز یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی آذرماه اعلام شد
نوزادان کالابرگ می‌گیرند+جزییات
یارانه‌ها پنجشنبه واریز می‌شود
یارانه تیرماه امشب واریز می‌شود
زمان واریز یارانه مرداد اعلام شد
زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه
کدام بانک‌ها یارانه رمضان را واریز کردند؟
یارانه معیشتی ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی امشب واریز می شود
زمان واریز دومین شارژ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ اعلام شد
یارانه نقدی دی؛ امشب واریز می‌شود
زمان واریز یارانه خردادماه اعلام شد
یارانه معوق واریز نشد!
یارانه اردیبهشت واریز شد
آخرین یارانه معیشتی کرونا امشب واریز می‌شود
واریز یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی؛‌ یارانه جدید نیامد
خبر مهم برای یارانه‌ بگیران
فرزندان تازه متولد از این ماه یارانه می‌گیرند
آخرین یارانه سال ۹۷ امشب واریز می‌شود
یارانه امشب واریز می‌شود
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عراقچی: مذاکرات در مسیر نهایی شدن است
وزارت خارجه بیانیه مهم و جدید صادر کرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p7c
tabnak.ir/005p7c