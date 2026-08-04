موضوع گفتگوی وزیران خارجه قطر و روسیه+جزییات

وزیران خارجه قطر و روسیه در جریان گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای پرداختند.

محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دو طرف در جریان این گفت‌وگوی تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و همکاری میان دو کشور قطر و اردن و راه‌های تقویت و توسعه آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

وزیران خارجه قطر و روسیه همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای به‌ویژه تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته و هماهنگی مشترک در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

آل ثانی و لاوروف همچنین در خصوص تشدید تنش در حاشیه خلیح فارس به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و لزوم ازسرگیری مذاکرات را مورد تأکید قرار دادند.

وزیر خارجه قطر بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌وگو و دیپلماسی و اجرای توافق صورت گرفته میان ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه و دستاوردهای محقق شده و تقویت ثبات منطقه تأکید کرد.

آل ثانی مجدداً بر حمایت کامل قطر از همه تلاش‌ها با هدف حل تنش و دستیابی به توافق جامع برای تحقق صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.

