قطر: اسرائیل برای توافق در غزه تعلل میکند
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: موضع ما روشن است و اسرائیل باید تعهدات خود را بر اساس توافق آتشبس در غزه اجرا کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه افزود: اسرائیل در اجرای مفاد توافق مربوط به غزه تعلل میکند و برای جامعه بینالمللی کاملاً روشن است که چه طرفی اجرای این توافق را در میدان با مانع مواجه کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد: میانجیگران همچنان به تلاشهای خود ادامه میدهند و با طرفهای مختلف در تماس هستند تا اجرای سریع مرحله دوم توافق غزه تضمین شود.
وی همچنین گفت: تمرکز اصلی دوحه در شرایط کنونی بر بازگشایی تنگه هرمز و گشودن مسیرهای دیپلماتیک برای مدیریت بحران است. رایزنیهای فشرده برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت: آنچه اکنون برای ما اهمیت دارد، ازسرگیری مذاکرات است و این امر مستلزم بازگشت به آتشبس و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.
وی تأکید کرد: مسائل امنیتی برای اجرای توافق غزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: حماس به تعهداتی که از آن خواسته شده بود عمل کرده است و جامعه بینالمللی باید برای وادار کردن اسرائیل به اجرای تعهدات خود، بر آن فشار وارد کند.
ماجد الانصاری در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی درباره تنگه هرمز باید با همه کشورهای منطقه انجام شود، نه فقط با یک یا دو کشور.