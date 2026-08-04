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قطر: اسرائیل برای توافق در غزه تعلل می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با تأکید بر لزوم اجرای کامل توافق آتش‌بس غزه، اسرائیل را به تعلل در اجرای تعهدات خود متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۴۳
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توافق در غزه

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: موضع ما روشن است و اسرائیل باید تعهدات خود را بر اساس توافق آتش‌بس در غزه اجرا کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه افزود: اسرائیل در اجرای مفاد توافق مربوط به غزه تعلل می‌کند و برای جامعه بین‌المللی کاملاً روشن است که چه طرفی اجرای این توافق را در میدان با مانع مواجه کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد: میانجی‌گران همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند و با طرف‌های مختلف در تماس هستند تا اجرای سریع مرحله دوم توافق غزه تضمین شود.

وی همچنین گفت: تمرکز اصلی دوحه در شرایط کنونی بر بازگشایی تنگه هرمز و گشودن مسیرهای دیپلماتیک برای مدیریت بحران است. رایزنی‌های فشرده برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت: آنچه اکنون برای ما اهمیت دارد، ازسرگیری مذاکرات است و این امر مستلزم بازگشت به آتش‌بس و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.

وی تأکید کرد: مسائل امنیتی برای اجرای توافق غزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: حماس به تعهداتی که از آن خواسته شده بود عمل کرده است و جامعه بین‌المللی باید برای وادار کردن اسرائیل به اجرای تعهدات خود، بر آن فشار وارد کند.

ماجد الانصاری در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی درباره تنگه هرمز باید با همه کشورهای منطقه انجام شود، نه فقط با یک یا دو کشور.

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