کاپیتانهای استقلال مشخص شدند
روزبه چشمی، صالح حردانی و امیرمحمد رزاقینیا کاپیتانهای اول تا سوم استقلال در فصل جدید خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۴۱| |
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سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر، روزبه چشمی، را به عنوان کاپیتان نخست خود انتخاب کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از چشمی، صالح حردانی، بازوبند کاپیتانی را بر بازو خواهد بست. انتخاب سوم و جذاب بختیاریزاده، امیرمحمد رزاقینیا است. این بازیکن ۲۰ ساله که در لیست نهایی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هم حضور داشت، اکنون سومین کاپیتان آبیپوشان خواهد بود.
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