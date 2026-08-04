داود ولی، عضو هیئت‌ مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، درباره صدای انفجار در محدوده این شهرک صنعتی، اظهار کرد: این حادثه ناشی از آتش‌سوزی مخزن سوخت در یکی از واحدهای صنعتی بود که پس از آن انفجار رخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: در پی انفجار، آتش‌سوزی به بخش‌های دیگر این واحد صنعتی سرایت کرد و موجب گسترش حریق شد.

عضو هیئت‌ مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد با بیان اینکه نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند گفت: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و تمامی عوامل امدادی و خدماتی برای مهار آتش در محل مستقر هستند.

ولی درباره میزان خسارت‌های احتمالی این حادثه نیز خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از میزان خسارت‌های مالی یا تلفات احتمالی دریافت نشده و بررسی ابعاد حادثه پس از پایان عملیات اطفای حریق انجام خواهد شد.