انفجار در شهرک صنعتی شمسآباد
عضو هیئتمدیره شهرک صنعتی شمسآباد گفت: انفجار در پی آتشسوزی مخزن سوخت رخ داد و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۳۹| |
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داود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمسآباد، درباره صدای انفجار در محدوده این شهرک صنعتی، اظهار کرد: این حادثه ناشی از آتشسوزی مخزن سوخت در یکی از واحدهای صنعتی بود که پس از آن انفجار رخ داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: در پی انفجار، آتشسوزی به بخشهای دیگر این واحد صنعتی سرایت کرد و موجب گسترش حریق شد.
عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمسآباد با بیان اینکه نیروهای آتشنشانی در محل حادثه حضور دارند گفت: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و تمامی عوامل امدادی و خدماتی برای مهار آتش در محل مستقر هستند.
ولی درباره میزان خسارتهای احتمالی این حادثه نیز خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از میزان خسارتهای مالی یا تلفات احتمالی دریافت نشده و بررسی ابعاد حادثه پس از پایان عملیات اطفای حریق انجام خواهد شد.
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