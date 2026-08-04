زلزله کهنوج استان کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۴۰۱ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۳ و سه دقیقه و ۲۲ ثانیه امروز (سه‌شنبه) کهنوج در استان کرمان را لرزاند.

زلزله ای به بزرگی ۴۰۱ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۳ و سه دقیقه و ۲۲ ثانیه امروز (سه‌شنبه) کهنوج در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زلزله در عمق ۲۶ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در موقعیت ۲۸.۴عرض جغرافیایی و ۵۷.۵۸ طول جغرافیایی ثبت شده است.

از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

شهر کهنوج در فاصله ۳۲۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد.