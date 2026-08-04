عکس: تلاش شبانه محیطبانان جهت اطفا حریق میانکاله

تالاب میانکاله از صبح دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ دچار حریق گسترده‌ای شده است و این اتفاق در یک ماه اخیر برای دهمین مرتبه درخ داده است و در حال حاضر با تلاش محیط بانان و نیرو‌های امدادی این حریق تحت کنترل قرار دارد و هنوز اطفا آن به ططور کامل به پایان نرسیده است. تالاب میانکاله از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان وسعت دارد و این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است. به گفته افراد بومی برخی از دامداران سودجو بوته‌ها و علف زار‌ها را به آتش میکشند تا زمین را جهت رویش علوفه دام درماه‌های آینده برای دامهایشان آماده کنند.