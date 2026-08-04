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آغاز دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم

شبکه سی‌ان‌ان پیشتر به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل از ۴ تا ۶ اوت (۱۳ تا ۱۵ مرداد) در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۲۲
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مذاکرات لبنان و اسرائیل

لبنان و اسرائیل امروز سه‌شنبه دور جدیدی از گفت‌وگوهای فنی و سیاسی را در رم آغاز کردند؛ مذاکراتی که پس از موفقیت اولیه منطقه آزمایشی در جنوب لبنان شکل گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، الجزیره خبر داد دور تازه‌ای از مذاکرات میان هیئت‌های لبنان و اسرائیل امروز سه‌ شنبه ۱۳ مرداد در شهر رم آغاز شد. یک هیئت آمریکایی نیز در سطح فنی در این مذاکرات حضور دارد. 

شبکه سی‌ان‌ان پیشتر به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل از ۴ تا ۶ اوت (۱۳ تا ۱۵ مرداد) در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برگزار خواهد شد.

یک مقام آمریکایی هفته گذشته اعلام کرد فضای مثبت ایجادشده پس از «راه‌اندازی موفق نخستین منطقه آزمایشی در جنوب لبنان» و همچنین دیدار اخیر جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، با دونالد ترامپ، زمینه‌ساز ورود طرف‌ها به این مذاکرات با انرژی بیشتر شده است.

هیئت لبنانی قصد دارد در این دور از گفت‌وگوها، بر گسترش مناطق جدید برای عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان تمرکز کند. از نگاه بیروت، اجرای مرحله نخست طرح آزمایشی موفق بوده و ارتش توانسته حضور خود را در منطقه تثبیت کند.

با این حال، آمریکا و اسرائیل تاکنون ارزیابی رسمی و دقیق خود را درباره عملکرد ارتش لبنان منتشر نکرده‌اند؛ به‌ویژه در مورد اینکه آیا این نیروها توانسته‌اند مانع بازگشت نیروهای حزب‌الله به مناطق آزمایشی شوند یا خیر. مقام‌های آمریکایی نیز از ارائه جزئیات فنی در این زمینه خودداری کرده‌اند.

این مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که طرح «گام در برابر گام» به عنوان چارچوب اصلی پیشبرد توافق مطرح است؛ رویکردی که بر پیشرفت مرحله‌ای، متقابل و قابل سنجش میان طرف‌ها تأکید دارد.

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