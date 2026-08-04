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بازداشت دانشجویان کُره‌ای در پایگاه نظامی آمریکا

هشت فعال دانشجویی پس از تلاش برای ورود به پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی، بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۱۲
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دانشجویان کره ای

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ و دیگر رسانه‌های کره جنوبی، این فعالان دانشجویی در پایگاه هوایی K-۵۵ اوسان واقع در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب پایتخت، بازداشت شدند.

به گفته پلیس کره جنوبی، این معترضان عضو اتحادیه دانشجویی دانشگاه مترقی کره (KPUSU) هستند و می‌خواستند وارد این پایگاه هوایی آمریکا در جنوب سئول شوند.

شماری از دانشجویان توانستند از دروازه اصلی پایگاه آمریکا عبور کنند و ۶ معترض در حالی که شعار‌های ضد آمریکایی می‌دادند، وارد محوطه شدند، اما دو دانشجو در ورودی پایگاه متوقف شدند.

اعتراض دانشجویان در شرایطی انجام شده که حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی همواره یکی از موضوعات جنجالی بوده است.

آمریکا به بهانه کمک به کره جنوبی برای مقابله با تهدیدات کره شمالی، از چندین دهه قبل در این کشور آسیایی حضور نظامی دارد.

نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه اوسان، دانشجویان معترض را قبل از تحویل به پلیس کره جنوبی، بازداشت کرده بودند.

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بازداشت دانشجویان کره جنوبی پایگاه آمریکا
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