صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مشاهده ۴ قلاده پلنگ در ارتفاعات میناب

در تازه‌ترین پایش میدانی مؤسسه مردمی حیات‌وحش هرموز، چهار قلاده پلنگ در ارتفاعات میناب مشاهده و ثبت شد؛ رخدادی ارزشمند که نشان‌دهنده پویایی و سلامت نسبی این زیستگاه طبیعی است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۰۹
| |
1881 بازدید
پلنگ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در تازه‌ترین پایش میدانی مؤسسه مردمی حیات‌وحش هرموز، چهار قلاده پلنگ در ارتفاعات میناب مشاهده و ثبت شد؛ رخدادی ارزشمند که نشان‌دهنده پویایی و سلامت نسبی این زیستگاه طبیعی است. پلنگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شکارچیان رأس هرم غذایی، نقش اساسی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می‌کند. حضور این گونه ارزشمند، به کنترل جمعیت علف‌خواران و دیگر گونه‌های جانوری کمک کرده و از برهم خوردن چرخه طبیعی محیط زیست جلوگیری می‌کند.

از همین رو، مشاهده پلنگ نه‌تنها خبری امیدوارکننده برای دوستداران طبیعت، بلکه نشانه‌ای از اهمیت حفاظت و مدیریت صحیح زیستگاه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود. حفظ زیستگاه‌های پلنگ، کاهش تهدیدات انسانی و حمایت از برنامه‌های پایش و حفاظت، گامی مؤثر در صیانت از تنوع زیستی و میراث طبیعی ایران برای نسل‌های آینده خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلنگ میناب زیستگاه
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیحاتی درباره احراز هویت شهید امیرعلی جداوی
عکس: سفر نمایندگان مجلس به هرمزگان
جزییات تکان‌دهنده پزشکی‌قانونی درباره یکی از شهدای میناب
امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسهٔ میناب
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p6r
tabnak.ir/005p6r