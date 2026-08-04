مشاهده ۴ قلاده پلنگ در ارتفاعات میناب
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در تازهترین پایش میدانی مؤسسه مردمی حیاتوحش هرموز، چهار قلاده پلنگ در ارتفاعات میناب مشاهده و ثبت شد؛ رخدادی ارزشمند که نشاندهنده پویایی و سلامت نسبی این زیستگاه طبیعی است. پلنگ بهعنوان یکی از مهمترین شکارچیان رأس هرم غذایی، نقش اساسی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا میکند. حضور این گونه ارزشمند، به کنترل جمعیت علفخواران و دیگر گونههای جانوری کمک کرده و از برهم خوردن چرخه طبیعی محیط زیست جلوگیری میکند.
از همین رو، مشاهده پلنگ نهتنها خبری امیدوارکننده برای دوستداران طبیعت، بلکه نشانهای از اهمیت حفاظت و مدیریت صحیح زیستگاههای طبیعی کشور به شمار میرود. حفظ زیستگاههای پلنگ، کاهش تهدیدات انسانی و حمایت از برنامههای پایش و حفاظت، گامی مؤثر در صیانت از تنوع زیستی و میراث طبیعی ایران برای نسلهای آینده خواهد بود.