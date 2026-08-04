شیخ نعیم قاسم: هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در آیین گرامیداشت اربعین امام حسین (ع) از شهر بعلبک برگزار میشود.
بر اساس گزارش رادیو النور، دبیرکل حزبالله لبنان در جریان سخنرانی خود با بیان اینکه «عاشورا تداوم حیات عزتمندانه است»، افزود: عاشورا بر دو رکن اساسی استوار است؛ نخست، یاری حق و دوم، انجام تکلیف شرعی، حتی اگر به شهادت و فداکاریهای بزرگ بینجامد.
دبیرکل حزبالله لبنان همچنین خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) نماد تداوم رسالت است و شهادت متوقف نشده و بخشش و فداکاری نیز متوقف نشده است، بلکه کاروان اسیران، بیانگر حقیقی تداوم این مسیر بر رویکرد امام حسین (ع) بوده است.
وی افزود: ما برای گذشته گریه نمیکنیم، بلکه اشک را شعلهای برای آینده خود، همراه با عزت و افتخار قرار میدهیم. حزن و اندوه ما نشانه ضعف نیست، بلکه اوج بیان انسانی است که به قیام و جهاد تبدیل میشود. ما امروز در این مسیر و در کاروان غم و اندوه اعلام میکنیم که همراه امام حسین (ع) هستیم و هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد.
شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: به همه زائران گرامی که در راهپیماییهای میلیونی در کربلای معلی حضور یافتهاند و نیز میلیونها نفری که از سراسر جهان و عراق سرافراز برای ابراز وفاداری به امام حسین (ع) رهسپار این مراسم شدهاند، درود میفرستم.