صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

شیخ نعیم قاسم: هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد

مراسم اربعین حسینی در شهر بعلبک لبنان با سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۰۴
| |
882 بازدید
|
۱
شیخ نعیم قاسم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در آیین گرامیداشت اربعین امام حسین (ع) از شهر بعلبک برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش رادیو النور، دبیرکل حزب‌الله لبنان در جریان سخنرانی خود با بیان اینکه «عاشورا تداوم حیات عزتمندانه است»، افزود: عاشورا بر دو رکن اساسی استوار است؛ نخست، یاری حق و دوم، انجام تکلیف شرعی، حتی اگر به شهادت و فداکاری‌های بزرگ بینجامد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) نماد تداوم رسالت است و شهادت متوقف نشده و بخشش و فداکاری نیز متوقف نشده است، بلکه کاروان اسیران، بیانگر حقیقی تداوم این مسیر بر رویکرد امام حسین (ع) بوده است.

وی افزود: ما برای گذشته گریه نمی‌کنیم، بلکه اشک را شعله‌ای برای آینده خود، همراه با عزت و افتخار قرار می‌دهیم. حزن و اندوه ما نشانه ضعف نیست، بلکه اوج بیان انسانی است که به قیام و جهاد تبدیل می‌شود. ما امروز در این مسیر و در کاروان غم و اندوه اعلام می‌کنیم که همراه امام حسین (ع) هستیم و هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد.

شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: به همه زائران گرامی که در راهپیمایی‌های میلیونی در کربلای معلی حضور یافته‌اند و نیز میلیون‌ها نفری که از سراسر جهان و عراق سرافراز برای ابراز وفاداری به امام حسین (ع) رهسپار این مراسم شده‌اند، درود می‌فرستم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیخ نعیم قاسم کربلای معلی حزب الله لبنان اربعین
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: اقیانوسِ دلدادگان در مدار خورشید کربلا
متن کامل زیارت اربعین
عکس:کربلا؛ سرزمین بی‌قراران حسین علیه السلام
تهران میزبان میلیون‌ها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین
واکنش مهران غفوریان به فرارسیدن اربعین حسینی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
0
پاسخ
حزب فقط حزب الله
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p6m
tabnak.ir/005p6m