حمله روسیه به دو کشتی حامل سلاح اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور روز دوشنبه هفته جاری ۲ کشتی باری که ادعا شده حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین بوده‌ است را در آبراهی در بنادر اودسا هدف قرار داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در یک گذرگاه دریایی در جنوب اودسا به ۲ کشتی باری که طبق ادعای آن، محموله‌های تسلیحات و تجهیزات نظامی را به بنادر اوکراین حمل می‌کردند، حمله کرده است.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد: نیرو‌های مسلح روسیه اواخر روز دوشنبه به حملات خود به بنادر، کشتی‌های دریایی و زیرساخت‌های بندری اوکراین که در راستای منافع نیرو‌های مسلح اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند، ادامه دادند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در نتیجه حملات با تسلیحات نقطه‌زن زمین‌پابه و با پهپاد‌ها در منطقه اودسا، ۲ فروند کشتی دریایی از نوع باری که محموله‌های تسلیحات و تجهیزات نظامی را به بنادر اوکراین حمل می‌کردند در یک گذرگاه دریایی در جنوب اودسا مورد اصابت قرار گرفتند.»

در این بیانیه همچنین آمده است که نیرو‌های مسلح روسیه به کارخانه مونتاژ خودروی دریای سیاه در بندر چرنومورسک و پایانه بندری که نیرو‌های مسلح اوکراین در آن تجهیزات نظامی را تعمیر می‌کردند، حمله کرده است.

نیرو‌های مسلح اوکراین نیز در مدت اخیر حملات علیه کشتی‌های روسی در دریای سیاه و دریای آزوف را افزایش داده‌اند.