رئیس جمهور پزشکیان در گفتگویش با مردم که به‌زودی پخش می‌شود به شایعه استعفا صریحا پاسخ داد و گفت این تلاش برای ایجاد اختلاف بین او و رهبری است. مسعود پزشکیان تاکید کرد: «من استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم استعفاء دادم... استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد» این بخش از سخنان پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.