نبض خبر
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام میکنم!
رئیس جمهور پزشکیان در گفتگویش با مردم که بهزودی پخش میشود به شایعه استعفا صریحا پاسخ داد و گفت این تلاش برای ایجاد اختلاف بین او و رهبری است. مسعود پزشکیان تاکید کرد: «من استعفا بدهم، رسماً اعلام میکنم استعفاء دادم... استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد» این بخش از سخنان پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان استعفاء
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انتشار یافته: ۱۹
پزشکیان دمت گرم
پشتیبانی ملت را داری
آنهایی که در طبل اخلاف میکوبند دنبال قدرت از دست رفته اشان هستند
پشتیبانی ملت را داری
آنهایی که در طبل اخلاف میکوبند دنبال قدرت از دست رفته اشان هستند
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ناشناس| |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تو رو خدا زودتر دکتر .
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پدرام| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
درود بر دکتر پزشکیان رییس جمهور صادق و مردمی
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علی| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
محمود| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تابناک ما هرچی در خصوص بزرگی این مرد بنویسیم شما از سر عناد و غرض ورزی و یا تعهدتان به جناح خاص آن را حذف میکنید.فقط زنده باد ایران و زنده باد رییس جمهور محبوب پزشکیان.
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ناشناس| |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اصلا محبوب نیست. از روز اول با شهید شدن هنیه شروع شد تا الان به شهادت رهبری وچند دوره جنگ رسیده!
محبوبه؟ !!! دلار 200 تومن محبوبه؟!! عجب حرفی
ناشناس| |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
پزشکیان رییس جمهورمردمی ومومن ووطن دوست است،دوردوم هم رای اکثریت ملت راخواهدداشت مخالفانش تلاش بیخودنکنند.
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ناشناس| |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
متاسفانه هر کسی می خواهد خرده شهرتی پیدا کند یک حمله ای هم به پزشکیان می کند. بدانید که محبوبیت پزشکیان از روزی که انتخاب شد بسیار بیشتر شده و مردم پشتش ایستاده اند. کسانی که به او حمله می کنند اولا به اتحاد مردم آسیب می زنند و دوم به خاطر منافع حزبی دولت و نهایتا ایران را ضعیف می کنند.
با یک خداحافظی خوشحالمون کن فقط استاد دستمال کاغذی از زمانی که اومد به دویست هزار تومان رسونده جور ناز میکنن که انگار اقتصاد ایران شکوفا کرد اگر شما کار کن بودید گمرک درست میکردید بانکها ناتراز که عامل اصلی تورم جمع میکردید واردات خودرو ازاد میکردین بروکراسی اداری درست میکردید....