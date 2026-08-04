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کد خبر:۱۳۸۸۱۰۲
کد خبر:۱۳۸۸۱۰۲
5790 بازدید
نظرات: ۱۹
نبض خبر

پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!

رئیس جمهور پزشکیان در گفتگویش با مردم که به‌زودی پخش می‌شود به شایعه استعفا صریحا پاسخ داد و گفت این تلاش برای ایجاد اختلاف بین او و رهبری است. مسعود پزشکیان تاکید کرد: «من استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم استعفاء دادم... استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد» این بخش از سخنان پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان استعفاء
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲۸
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
24
50
پاسخ
پزشکیان دمت گرم
پشتیبانی ملت را داری
آنهایی که در طبل اخلاف میکوبند دنبال قدرت از دست رفته اشان هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ملت اکثریتشون مثل جنابعالی نیستن که وقتی میری فروشگاه زنچیره ای چرخ خرید رو عین کوه پر میکنی و پرداخت مبلغش پای صندوق برات مثل هیچ میمونه . میخوای با دمت از این اوضاع گردو نشکنی و راضی نباشی ؟ شاهنامه آخرش خوشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
41
37
پاسخ
آقای پزشکیان بود و نبود شما هیچ فرقی ندارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
32
22
پاسخ
تو رو خدا زودتر دکتر .
پاسخ ها
پدرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
ما نخواهیم گذاشت امثال جلیلی رییس جمهور شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
45
20
پاسخ
استعفا نمی دهی چون آنهایی که پشت تو قایم شده اند نمی گذارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
17
47
پاسخ
درود بر دکتر پزشکیان رییس جمهور صادق و مردمی
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
درود بر دولت نمیشه نمی تونم نداریم از کجا بیاریم
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
همین صداقت زیادی است که دشمن از پستوی دولت و اقتصاد و مشگلات آن خبر دارد و ضربه را به همان نقطه وارد می کنند در مقابل شیطان بزرگ باید با درایت و تیز هوشی برخورد کرد نه انفعال و ارسال سیگنال ضعف
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
9
9
پاسخ
مگه قبلا داشتیم کسی استعفا بده
استعفا مزاح میفرمائید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
14
35
پاسخ
تابناک ما هرچی در خصوص بزرگی این مرد بنویسیم شما از سر عناد و غرض ورزی و یا تعهدتان به جناح خاص آن را حذف میکنید.فقط زنده باد ایران و زنده باد رییس جمهور محبوب پزشکیان.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
زنده باد ایران رو موافقم ولی پزشکیان رو نه
اصلا محبوب نیست. از روز اول با شهید شدن هنیه شروع شد تا الان به شهادت رهبری وچند دوره جنگ رسیده!
محبوبه؟ !!! دلار 200 تومن محبوبه؟!! عجب حرفی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
من که همیشه غیرقابلم میفهمی که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
18
37
پاسخ
پزشکیان رییس جمهورمردمی ومومن ووطن دوست است،دوردوم هم رای اکثریت ملت راخواهدداشت مخالفانش تلاش بیخودنکنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
از جامعه پرتی کافی یک سر فقط اجاره ها را بررسی کنی چند برابر شد قیمت خودرو گوشی لبتاب گوشت مرغ هزاتا کوفت زهرمار ببین فکر کردید اصلاح طلبا تا کی میتوننب ا قدرت رسانه ملت فریب بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
5
20
پاسخ
متاسفانه هر کسی می خواهد خرده شهرتی پیدا کند یک حمله ای هم به پزشکیان می کند. بدانید که محبوبیت پزشکیان از روزی که انتخاب شد بسیار بیشتر شده و مردم پشتش ایستاده اند. کسانی که به او حمله می کنند اولا به اتحاد مردم آسیب می زنند و دوم به خاطر منافع حزبی دولت و نهایتا ایران را ضعیف می کنند.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
16
9
پاسخ
با یک خداحافظی خوشحالمون کن فقط استاد دستمال کاغذی از زمانی که اومد به دویست هزار تومان رسونده جور ناز میکنن که انگار اقتصاد ایران شکوفا کرد اگر شما کار کن بودید گمرک درست میکردید بانکها ناتراز که عامل اصلی تورم جمع میکردید واردات خودرو ازاد میکردین بروکراسی اداری درست میکردید....
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