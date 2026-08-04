به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان؛ درباره وضعیت جوی اظهار کرد: در برخی ساعات رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت تا روز شنبه (۱۷ مرداد) در برخی نقاط استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین روز جمعه (۱۶ مرداد) علاوه بر این مناطق در گلستان و ارتفاعات سمنان پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وزش باد در برخی مناطق گفت: طی پنج روز آینده، گاهی وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شمال‌شرق، شرق و جنوب شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان، از پنج‌شنبه تا شنبه (۱۵ تا ۱۷ مرداد) دریای خزر مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت توضیح داد: چهارشنبه (۱۴ مرداد) آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد با کمینه و بیشینه دمای ۲۶ و ۳۷ درجه سانتیگراد و همچنین پنج‌شنبه (۱۵ مرداد) صاف، از بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۳۷ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان درباره وضعیت دمای استان‌ها اظهار کرد: اردبیل با کمینه دمای ۱۱ و ۱۴ درجه به ترتیب طی روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه (۱۴ و ۱۵ مرداد) سردترین و اهواز با ۵۰ درجه سانتیگراد طی این دو روز، گرم‌ترین مراکز استان‌ها پیش‌بینی می‌شود.