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دختر ۱۱ ساله نیروی شهرداری را زیر گرفت!

رانندگی یک دختر ۱۱ ساله با خودروی پژو در مهاباد به حادثه‌ای تلخ منجر شد؛ حادثه‌ای که در آن یکی از نیرو‌های فضای سبز شهرداری به شدت مصدوم و راهی بیمارستان شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۰۰
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3762 بازدید
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۳
تصادف

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ وقوع یک سانحه رانندگی در بلوار داشا مجید مهاباد، بار دیگر موضوع رانندگی افراد فاقد گواهینامه و به‌ویژه کودکان را در کانون توجه قرار داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، یک دستگاه خودروی پژو که به گفته شاهدان توسط دختربچه‌ای ۱۱ ساله هدایت می‌شد، با یکی از نیرو‌های فضای سبز شهرداری برخورد کرد.

شاهدان حاضر در محل اعلام کردند شدت برخورد به حدی بود که کارگر فضای سبز پس از تصادف زیر خودرو گرفتار شد و با کمک شهروندان از زیر خودرو خارج و تحویل نیرو‌های امدادی شد.

در این حادثه، اگرچه تلفات جانی گزارش نشده است، اما نیروی فضای سبز شهرداری از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و مصدومیت شدید شد و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه و نحوه قرار گرفتن این کودک پشت فرمان خودرو از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

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تصادف رانندگی دختربچه شهرداری فضای سبز مهاباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
42
پاسخ
یکسری دو تا کلیپ تو فضای مجازی می بینن جو گیر میشن . ماشین رو میدن دست بچه فیلم می گیرن که یعنی ـآره بچه ما خیلی با استعداد و خفنه متاسفانه وقتی برخورد مناسب با ولی دانش آموز جلو همون دوربین صورت نمی گیره این بلایا پیش میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
13
پاسخ
هر وسیله ای فرهنگ استفاده دارد که یکی از خصوصیات این فرهنگ سن مناسب استفاده است در مورد ماشین این سن باید رعایت شود حتی وسایل دیگری مثل موبایل هم همینطور هستند و در خیلی کشور های دنیا قانون هایی رسما درحال تصویب هستند یا تصویب شدند که زیر یک سن مشخص به چه چیزی نباید دسترسی داشته باشند.

اینکه وسیله و امکاناتی را زودتر در اختیار کودک یا نوجوانان قرار بدهید لطفا و والد مهربان و خوبی بودن نیست ممکن است آسیب زا باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
0
18
پاسخ
جدیدآ متآسفانه خیلی زیاد شده هدایت موتور سیکلت را به بچه میدهند و خودشان پشت سرش می نشینند.
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