دختر ۱۱ ساله نیروی شهرداری را زیر گرفت!
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ وقوع یک سانحه رانندگی در بلوار داشا مجید مهاباد، بار دیگر موضوع رانندگی افراد فاقد گواهینامه و بهویژه کودکان را در کانون توجه قرار داد.
بر اساس گزارشهای اولیه، یک دستگاه خودروی پژو که به گفته شاهدان توسط دختربچهای ۱۱ ساله هدایت میشد، با یکی از نیروهای فضای سبز شهرداری برخورد کرد.
شاهدان حاضر در محل اعلام کردند شدت برخورد به حدی بود که کارگر فضای سبز پس از تصادف زیر خودرو گرفتار شد و با کمک شهروندان از زیر خودرو خارج و تحویل نیروهای امدادی شد.
در این حادثه، اگرچه تلفات جانی گزارش نشده است، اما نیروی فضای سبز شهرداری از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و مصدومیت شدید شد و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه و نحوه قرار گرفتن این کودک پشت فرمان خودرو از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.
اینکه وسیله و امکاناتی را زودتر در اختیار کودک یا نوجوانان قرار بدهید لطفا و والد مهربان و خوبی بودن نیست ممکن است آسیب زا باشد.