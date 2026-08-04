به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نیویورک‌تایمز ادعا‌های جدیدی درباره توافق در حال شکل‌گیری میان ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز را مطرح کرده است.

طبق این گزارش، درباره مفاد کشتی‌هایی که به سمت خلیج‌فارس می‌روند، از مسیری تحت کنترل ایران و نزدیک ساحل آن عبور خواهند کرد. همچنین کشتی‌هایی که از خلیج‌فارس خارج می‌شوند، از کانالی در نزدیکی عمان عبور خواهند کرد. پیش‌تر عراقچی به هیئت دولت ایران گزارش داده بود که توافق با عمان بر سر تنگه هرمز به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز، این توافق شامل «هزینه خدمات» برای پوشش اثرات زیست‌محیطی کشتیرانی و همچنین امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها است. بر اساس نوشته نیویورک‌تایمز اگر این توافق لازم‌الاجرا شود، ممکن است هزینه آن گزاف باشد، زیرا به منزله تأیید کنترل تهران بر آنچه که قبل از جنگ، یک آبراه بین‌المللی آزاد بود، است.