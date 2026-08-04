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ادعای نیویورک‌تایمز دربارۀ جزئیات مذاکرۀ ایران و عمان

یک رسانه آمریکایی مدعی افشای برخی مفاد توافق میان ایران و عمان در تنگه هرمز شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۵
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3063 بازدید
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نیویورک‌تایمز ادعا‌های جدیدی درباره توافق در حال شکل‌گیری میان ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز را مطرح کرده است.

 طبق این گزارش، درباره مفاد کشتی‌هایی که به سمت خلیج‌فارس می‌روند، از مسیری تحت کنترل ایران و نزدیک ساحل آن عبور خواهند کرد. همچنین کشتی‌هایی که از خلیج‌فارس خارج می‌شوند، از کانالی در نزدیکی عمان عبور خواهند کرد. پیش‌تر عراقچی به هیئت دولت ایران گزارش داده بود که توافق با عمان بر سر تنگه هرمز به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز، این توافق شامل «هزینه خدمات» برای پوشش اثرات زیست‌محیطی کشتیرانی و همچنین امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها است. بر اساس نوشته نیویورک‌تایمز اگر این توافق لازم‌الاجرا شود، ممکن است هزینه آن گزاف باشد، زیرا به منزله تأیید کنترل تهران بر آنچه که قبل از جنگ، یک آبراه بین‌المللی آزاد بود، است.

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برچسب ها
تنگه هرمز نیویورک تایمز ایران و عمان توافق خلیج فارس کشتیرانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
10
16
پاسخ
تنگه هرمز خط قرمز است مذاکره کنندگان نباید باج بدهند
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
2
1
پاسخ
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