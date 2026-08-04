همزمان با تشدید فشارهای رژیم صهیونیستی و لابی آن علیه شهردار نیویورک، معاون شهردار تل‌آویو گای آونر زهران ممدانی را «دعوت» به مبارزه بوکس در تل‌آویو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آونر با انتشار یک ویدئو در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که شهردار نیویورک در حال «نفرت‌پراکنی علیه اسرائیل» است.

او در این ویدئو گفت: «شهردار ممدانی، شما حرف‌های وحشتناک زیادی زده‌اید و نفرت زیادی نسبت به یهودیان ایجاد کرده‌اید. به عنوان معاون شهردار تل‌آویو، من محکم خواهم ایستاد. من عاشق آمریکا هستم، عاشق شهر نیویورک هستم، اما ممدانی، تو خبر بدی هستی.»

معاون شهردار تل‌آویو که سابقه حضور در ارتش رژیم صهیونیستی را دارد، در این ویدئو از ممدانی برای جنگیدن در یک مسابقه بوکس «دعوت» کرد و گفت: «من و تو، در رینگ، یک رویداد خیریه.»

آونر افزود: «و شما باید از بدگویی علیه قوم یهود و کشور بزرگ اسرائیل دست بردارید. من به سراغ شما می‌آیم. جایی برای فرار نیست. جایی برای پنهان شدن نیست. وقتش رسیده. من و تو، رو در رو. بیا انجامش بدیم.»

او از مخاطبان خود و حامیان اسرائیل خواست این ویدئو را به اشتراک بگذارند تا اینکه ممدانی این «دعوت» به مسابقه را بپذیرد.

این مقام صهیونیست به مواضع شهردار نیویورک درباره لزوم اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو در رابطه با نسل‌کُشی در غزه هم کنایه زد و گفت: «می‌توانیم (این مسابقه) را در تل‌آویو برگزار کنیم، نگران نباشید، دستگیر نمی‌شوید.»