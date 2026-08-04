صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دعوت اسرائیلی از ممدانی: بیا تل‌آویو و بجنگیم

همزمان با تشدید فشارهای رژیم صهیونیستی و لابی آن علیه شهردار نیویورک، معاون شهردار تل‌آویو گای آونر زهران ممدانی را «دعوت» به مبارزه بوکس در تل‌آویو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۳
| |
15166 بازدید
|
۱۰
ممدانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آونر با انتشار یک ویدئو در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که شهردار نیویورک در حال «نفرت‌پراکنی علیه اسرائیل» است.

او در این ویدئو گفت: «شهردار ممدانی، شما حرف‌های وحشتناک زیادی زده‌اید و نفرت زیادی نسبت به یهودیان ایجاد کرده‌اید. به عنوان معاون شهردار تل‌آویو، من محکم خواهم ایستاد. من عاشق آمریکا هستم، عاشق شهر نیویورک هستم، اما ممدانی، تو خبر بدی هستی.»

معاون شهردار تل‌آویو که سابقه حضور در ارتش رژیم صهیونیستی را دارد، در این ویدئو از ممدانی برای جنگیدن در یک مسابقه بوکس «دعوت» کرد و گفت: «من و تو، در رینگ، یک رویداد خیریه.»

آونر افزود: «و شما باید از بدگویی علیه قوم یهود و کشور بزرگ اسرائیل دست بردارید. من به سراغ شما می‌آیم. جایی برای فرار نیست. جایی برای پنهان شدن نیست. وقتش رسیده. من و تو، رو در رو. بیا انجامش بدیم.»

او از مخاطبان خود و حامیان اسرائیل خواست این ویدئو را به اشتراک بگذارند تا اینکه ممدانی این «دعوت» به مسابقه را بپذیرد.

این مقام صهیونیست به مواضع شهردار نیویورک درباره لزوم اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو در رابطه با نسل‌کُشی در غزه هم کنایه زد و گفت: «می‌توانیم (این مسابقه) را در تل‌آویو برگزار کنیم، نگران نباشید، دستگیر نمی‌شوید.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
زهران ممدانی اسراییل نسل کشی غزه
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
سپاه: خلع سلاح حماس از هم اکنون شکست خورده است
اعلام مخالفت نتانیاهو با ترامپ
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه
تدارک اسرائیل برای شهرک‌سازی‌ در غزه؟
ترور ناکام فرمانده جدید عزالدین قسام در غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۰
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
7
62
پاسخ
معروفه، سگ در خونش پارس می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
9
76
پاسخ
خوب تو برو آمریکا،چرا اون بیاد!،ولی خدا وکیلی از شما وحشی تر تو دنیا وجود نداره!.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
6
60
پاسخ
بهت برخورد ،یکی اومده حق گفته بهت برخورد اسراییلی کثیف شما موجودات خبیثی هستید باید از روی زمین جمع بشید که جز شر چیزی نیستید حالم بهم میخوره حتی درموردتون حرف یا چیزی بنویسم خدا لعنتتون کند که فکر میکنید فقط خودتون آدم هستید که برعکس حیوان تمام عیار هستید،،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
4
43
پاسخ
اگه جرات دارید پای نخستان را در نیویورک گذارید کودک کشان
مالک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
4
49
پاسخ
وحشی ها در مقابل اینها متمدنند. فوق وحش ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
2
13
پاسخ
اسراییل خودش ضد حضرت موسی است. مرگبر اسراییل
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
2
14
پاسخ
معلومه که جنگ رسانه ای را باخته شهردار تلاویو .میخاد باختشونو با این حرفا ماست مالی کنه.البته خوی این افراد وحشی گری هست و از دنیا عقب هستند .
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
2
16
پاسخ
واقعا اینا چقد دیونه و وحشی هستند و سطح فکرش چفد داغونه که مسئول یه کشورو به مشت زنی دعوت میکنه،از اینا غیر از کود کشی توقع نمیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
2
20
پاسخ
بنظرم در آینده ممدانی رئیس جمهور نسل جدید آمریکا و بر علیه اسرائیل خواهد شد و اتحاد همیشگی و نانوشته این دو کشور را از میان خواهد برداشت . البته اگر قبل از آن توسط اسرائیل ترور نشود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
3
16
پاسخ
آقای آونر شما میخاستی بزنی و ببندی و آدم بکشی رفتی بوکس کار کردی. ممدانی سابقه ادمکشی نداره
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p6b
tabnak.ir/005p6b