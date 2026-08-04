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تعطیلی کنسولگری آمریکا در ژاپن، کانادا و اندونزی

بر اساس اظهارات منابع آگاه، وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد پنج نمایندگی خارجی خود را تعطیل کند؛ اقدامی که کوچک‌سازی نادری در ردپای دیپلماتیک جهانی آمریکا به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۹۱
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کنسولگری

خبرگزاری رویترز امروز (سه‌شنبه) بر اساس منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش کرد که وزارت خارجه آمریکا تصمیم دارد دفاتر خود در «سنت جورج» (گرانادا)، «ناگویا» (ژاپن)، «مدان» (اندونزی)، «دوالا» (کامرون) و «وینیپگ» (کانادا) را ببندد.

به گزارش تابناک به نقل فارس؛ بر اساس این گزارش، این بسته‌شدن‌های برنامه‌ریزی‌شده که پیش از این گزارش نشده بود، نمونه نادری از تعطیلی چندین نمایندگی خارجی آمریکا در چارچوب یک کوچک‌سازی به شمار می‌رود که به یک رویداد خاص ژئوپلیتیکی مرتبط نیست.

اوایل سال گذشته، در ماه‌های آغازین دولت ترامپ، رویترز و سایر رسانه‌ها گزارش دادند که وزارت خارجه آمریکا، تدارکات تعطیلی حدود دوازده نمایندگی خارجی را آغاز کرده است.

رویترز در این‌باره گزارش کرد که این اقدام بخشی از فشار گسترده‌تر رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا برای دگرگون‌سازی بوروکراسی ایالات متحده با هدف همسو کردن کامل آن با دستورکار «اول آمریکا» او بود.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی از برنامه بلندپروازانه‌تری برای بستن تا ۳۰ نمایندگی خارجی دفاع می‌کرد. برخی مقامات دولت آمریکا در محافل خصوصی استدلال کرده‌اند که شماری از نمایندگی‌های کوچک‌تر، غیرضروری و فاقد صرفه اقتصادی هستند.

از سوی دیگر، دموکرات‌ها و برخی مقامات پیشین سیاست خارجی و امنیت ملی هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی از ردپای دیپلماتیک آمریکا همراه با تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) که سالانه میلیارد‌ها دلار کمک در سراسر جهان ارائه می‌کرد، خطر تضعیف رهبری آمریکا را به دنبال دارد و خلأ خطرناکی ایجاد می‌کند که رقبایی همچون چین و روسیه آماده پر کردن آن هستند.

بنا به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا در سال گذشته یک بازنگری ساختاری گسترده را پشت سر گذاشت و ده‌ها دفتر و صد‌ها کارمند را کاهش داد، اما تاکنون هیچ نمایندگی خارجی را تعطیل نکرده بود.

روز یکشنبه، وزارت خارجه در پاسخ به درخواست اظهارنظر، بیانیه‌ای صادر کرد که این تعطیلی‌ها را تأیید نکرد، اما گفت که بر «کارآمدی و اثربخشی ردپای دیپلماتیک کشور متمرکز است» و به روند اطلاع‌رسانی به کنگره پایبند می‌ماند.

وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو، اقدامات کاهش هزینه را برای تعدیل سازمانی ضروری خوانده که بسیاری از محافظه‌کاران آن را نهادی متورم (پرهزینه) و گرفتار دیوانسالاری می‌دانند.

نمایندگی آمریکا در سنت جورج گرانادا یک «سفارت» است. دفاتر مدان، وینیپگ و ناگویا «کنسولگری» هستند و دفتر دوالا نیز «شعبه سفارت» محسوب می‌شود.

کنسولگری‌ها و شعب سفارت معمولاً منافع آمریکا را در مناطقی خارج از پایتخت کشور میزبان، جایی که سفارت اصلی واقع است، تأمین می‌کنند.

در دوران جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، دولت آمریکا چندین نمایندگی خارجی جدید افتتاح کرد که همگی در منطقه اقیانوسیه بودند؛ جایی که بنا بر گزارش رویترز، واشنگتن برای کسب نفوذ با چین در رقابت است.

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کنسولگری آمریکا ژاپن کانادا تعطیل
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