کره شمالی: محور تقابل آمریکا در آسیا را مهار میکنیم
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در تفسیر یک ناظر نظامی خبرگزاری مرکزی کره شمالی که بازوی رسانهای حزب حاکم و دولت این کشور محسوب میشود، آمده است: «کاملاً واضح است که اقدامات تقابلی فزاینده آمریکا در شبهجزیره کره و اطراف آن، و همچنین اقدامات بیپروای ژاپن و جمهوری کره که به دنبال واشنگتن حرکت میکنند، از نقطه بحرانی عبور کرده و در برابر جامعه بینالمللی به عنوان یک ائتلاف نظامی تهدیدکننده صلح و امنیت ظاهر شده است.»
خبرگزاری KCNA در ادامه هشدار داد که تهدید نظامی سهجانبه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، همزمان با تقویت مستمر تواناییهایشان برای اجرای عملیات مشترک، روزبهروز آشکارتر میشود.
این خبرگزاری به عنوان شاهدی بر این گزارش، به رزمایش چندملیتی دریایی RIMPAC به رهبری آمریکا در اقیانوس آرام اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، رزمایش امسال با مشارکت بیش از ۳۰ هزار نیروی نظامی، بیش از ۳۰ کشتی سطحی، ۵ زیردریایی و بیش از ۱۹۰ فروند هواپیما برگزار شد. در جریان این مانورها، بیش از ۵۰۰ تمرین دریایی و بیش از ۲۴۰۰ تمرین هوایی انجام گرفت.
نکته قابل تأمل از نگاه پیونگیانگ این است که کره جنوبی برای نخستین بار فرماندهی نیروهای ترکیبی دریایی کشورهای شرکتکننده را بر عهده گرفت و ژاپن نیز در جایگاه معاون فرماندهی نیروی مشترک عملیاتی قرار گرفت.
در ادامه این تفسیر همچنین آمده است که آمریکا در حال تسریع روند تبدیل فرماندهی نیروهایش در ژاپن به یک فرماندهی یکپارچه با قابلیت عملیات مستقل است.
علاوه بر این، به گزارش KCNA، واشنگتن قصد دارد سامانه موشکی میانبرد تایفون را پس از استقرار در ژاپن، در خاک کره جنوبی نیز مستقر کند.
خبرگزاری کره شمالی تأکید کرد: «تهدید نظامی سهجانبه آمریکا، ژاپن و جمهوری کره، به عنوان یک بحران امنیتی جدید در منطقه آسیا-اقیانوسیه تثبیت شده است.»
این رسانه دولتی کره شمالی، در پایان با لحنی هشدارآمیز تصریح کرد که پیونگیانگ به تهدیدات در سطح جدید، با سطح مناسبی از بازدارندگی پاسخ خواهد داد.
در این تفسیر آمده است: «ظهور محور تقابل به رهبری آمریکا که امنیت منطقه را تضعیف میکند، بیثباتی را افزایش میدهد و به دنبال تثبیت هژمونی خود در آسیا-اقیانوسیه است، باید با هوشیاری لازم روبهرو و مهار شود.»
خوبه بگیم کره جنوبی هم ۳۰ سال پیش ورشکسته شده بود و آمریکا تونست سرپا نگهش داره؟