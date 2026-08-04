عکس: جهان در تب گرما و خشکسالی

در پی تداوم موج‌های گرمای شدید و کاهش بارش‌ها، مناطق مختلف جهان با پیامدهای گسترده خشکسالی و کم‌آبی مواجه شده‌اند. از زمین‌های خشک و ترک‌خورده تا رودخانه‌های کم‌آب و زندگی روزمره جوامع، تصاویر تازه، روایتگر فشار فزاینده تغییرات اقلیمی بر طبیعت و انسان‌ها در نقاط مختلف جهان است.