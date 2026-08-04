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کد خبر: ۱۳۸۸۰۸۷
بازدید: ۳۸۶۵
نظرات: ۱

عکس: جهان در تب گرما و خشکسالی

در پی تداوم موج‌های گرمای شدید و کاهش بارش‌ها، مناطق مختلف جهان با پیامدهای گسترده خشکسالی و کم‌آبی مواجه شده‌اند. از زمین‌های خشک و ترک‌خورده تا رودخانه‌های کم‌آب و زندگی روزمره جوامع، تصاویر تازه، روایتگر فشار فزاینده تغییرات اقلیمی بر طبیعت و انسان‌ها در نقاط مختلف جهان است.

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برچسب‌ها:
طبیعت جهان در تب گرما و خشکسالی خشکسالی گرما کمبود بارش ها عکس بین الملل تغییرات اقلیمی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵
دماشون فقط۳۵
اهواز۵۰
تهران۴۸
اکی؟؟؟
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