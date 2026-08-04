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کد خبر: ۱۳۸۸۰۸۶
بازدید: ۳۳۲۰

عکس: اقیانوسِ دلدادگان در مدار خورشید کربلا

اربعین حسینی، بین‌الحرمین به اقیانوسی از دلدادگان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) بدل شد؛ اقیانوسی که موج‌های پی‌درپی آن، با نوای سینه‌زنی و مرثیه، در مدار خورشید کربلا به گردش درآمده بودند. در این خروش عاشقانه، مرز‌های جغرافیا و زبان رنگ باخت و میلیون‌ها دل، هم‌آواز و هم‌تپش، عشق و وفاداری خود را به سیدالشهدا (ع) در میان دو حرم به نمایش گذاشتند؛ گویی همه موج‌ها، سرانجام به یک ساحل می‌رسیدند؛ ساحل حسین (ع).

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برچسب‌ها:
اربعین عزاداری در بین الحرمین کربلا عکس عتبات بین الحرمین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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