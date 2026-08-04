عکس: اقیانوسِ دلدادگان در مدار خورشید کربلا
اربعین حسینی، بینالحرمین به اقیانوسی از دلدادگان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) بدل شد؛ اقیانوسی که موجهای پیدرپی آن، با نوای سینهزنی و مرثیه، در مدار خورشید کربلا به گردش درآمده بودند. در این خروش عاشقانه، مرزهای جغرافیا و زبان رنگ باخت و میلیونها دل، همآواز و همتپش، عشق و وفاداری خود را به سیدالشهدا (ع) در میان دو حرم به نمایش گذاشتند؛ گویی همه موجها، سرانجام به یک ساحل میرسیدند؛ ساحل حسین (ع).
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:اربعین عزاداری در بین الحرمین کربلا عکس عتبات بین الحرمین
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.