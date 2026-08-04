عکس:کربلا؛ سرزمین بیقراران حسین علیه السلام
همزمان با شب اربعین حسینی، بینالحرمین غرق در نوای عزا و اشک عاشقان سیدالشهدا (ع) شد. دستههای عزاداری از ملیتهای مختلف، با سینهزنی، زنجیرزنی و نوحهخوانی، در میان دو حرم مطهر گرد هم آمدند و جلوهای از وحدت دلها در مکتب عاشورا را به تصویر کشیدند. در این شب معنوی، کربلای معلی یکپارچه زمزمه «لبیک یا حسین» بود؛ شبی که میلیونها دلداده، با تجدید عهدی عاشقانه با حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، خود را برای طلوع اربعین و اوج حماسه حضور زائران آماده کردند.
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برچسبها:اربعین شب اربعین کربلا بین الحرمین عکس عتبات
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