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کد خبر:۱۳۸۸۰۸۰
کد خبر:۱۳۸۸۰۸۰
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نبض خبر

احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...

عباس امیری فر مشاور فرهنگی دولت نهم (احمدی نژاد) در مصاحبه‌ای تازه گفت: «مشایی با انتشار فیلم پرحاشیه یکشنبه سیاه مجلس مخالف بود و گفت: مشایی به احمدی نژاد گفت صرفا اعلام کنید که چنین فیلمی دارید اما احمدی نژاد مصرر بود که با انتشار فیلم لاریجانی ها را از صحنه سیاست حذف کند... احمدی نژاد گفت کاری کرده ام که در آینده، لاریجانی و قالیباف رنگ کاخ ریاست جمهوری را هم نخواهند دید...» اظهارات امیری فر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمود احمدی نژاد علی لاریجانی محمدباقر قالیباف ویدیو عباس امیری فر
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