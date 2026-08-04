صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ پاسخ اینفانتینو را نمی‌دهد!

روزنامه تایمز مدعی شد که رئیس فیفا برای نجات شغل خود بارها با ترامپ تماس گرفته است اما رئیس جمهور آمریکا جواب او را نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۷۸
| |
2254 بازدید
ترامپ و اینفانتینو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جام جهانی ۲۰۲۶ برای اینفانتینو بسیار رقابت بدی بود و اتفاقات عجیبی که در این جام جهانی رخ داد به ویژه‌ لغو کارت قرمز بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا انتقادهای زیادی را از رئیس فیفا به دنبال داشت.

اینفانتینو بیش از هر زمانی خطر کنار گذاشته شدن از ریاست فیفا را احساس می کند.

روزنامه تایمز انگلیس اعلام کرد که جانی اینفانتینو برای نجات شغلش از دولت ترامپ درخواست کمک کرده است به طوریکه او بارها تلاش کرده است که با دونالد ترامپ تماس بگیرد، اما ترامپ به تماس‌های تلفنی او پاسخ نمی‌دهد.

ولز و انگلیس دو کشوری هستند که اعلام کرده اند در انتخابات ریاست فیفا از اینفانتینو حمایت نخواهند کرد

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اینفانتینو فیفا رئیس فیفا یوفا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان یک پروژه جنجالی در فوتبال جهان
یوفا خواستار استعفای اینفانتینو شد
رئیس فیفا با طناب ترامپ به چاه افتاد
اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید مهدی مهدوی‌کیا
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
مکالمه نیروی دریای سپاه با کشتی‌های متخلف + زیرنویس
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
تصاویر تازه حمله آمریکا و عربستان به موکب‌ها
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
لحظات کتک زدن مرد متجاوز توسط زنان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
تصویری از شهید باقری در کنار رهبرشهید انقلاب
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p6M
tabnak.ir/005p6M