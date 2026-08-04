روزنامه تایمز مدعی شد که رئیس فیفا برای نجات شغل خود بارها با ترامپ تماس گرفته است اما رئیس جمهور آمریکا جواب او را نمی‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جام جهانی ۲۰۲۶ برای اینفانتینو بسیار رقابت بدی بود و اتفاقات عجیبی که در این جام جهانی رخ داد به ویژه‌ لغو کارت قرمز بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا انتقادهای زیادی را از رئیس فیفا به دنبال داشت.

اینفانتینو بیش از هر زمانی خطر کنار گذاشته شدن از ریاست فیفا را احساس می کند.

روزنامه تایمز انگلیس اعلام کرد که جانی اینفانتینو برای نجات شغلش از دولت ترامپ درخواست کمک کرده است به طوریکه او بارها تلاش کرده است که با دونالد ترامپ تماس بگیرد، اما ترامپ به تماس‌های تلفنی او پاسخ نمی‌دهد.

ولز و انگلیس دو کشوری هستند که اعلام کرده اند در انتخابات ریاست فیفا از اینفانتینو حمایت نخواهند کرد