عکس: خاموشی سراسری در کوبا

برق سراسر کوبا در پی اختلال گسترده در شبکه سراسری برق به‌طور کامل قطع شد. مقام‌های این کشور اعلام کردند تلاش برای شناسایی علت حادثه و بازگرداندن تدریجی برق در جریان است و تیم‌های فنی برای رفع این اختلال در حال فعالیت هستند.