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کد خبر: ۱۳۸۸۰۷۲
بازدید: ۳۴۹۹

عکس: خاموشی سراسری در کوبا

برق سراسر کوبا در پی اختلال گسترده در شبکه سراسری برق به‌طور کامل قطع شد. مقام‌های این کشور اعلام کردند تلاش برای شناسایی علت حادثه و بازگرداندن تدریجی برق در جریان است و تیم‌های فنی برای رفع این اختلال در حال فعالیت هستند.

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برچسب‌ها:
خاموشی سراسری در کوبا برق شبکه سراسری برق عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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