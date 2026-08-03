عکس: خاموشی سراسری در کوبا
برق سراسر کوبا در پی اختلال گسترده در شبکه سراسری برق بهطور کامل قطع شد. مقامهای این کشور اعلام کردند تلاش برای شناسایی علت حادثه و بازگرداندن تدریجی برق در جریان است و تیمهای فنی برای رفع این اختلال در حال فعالیت هستند.
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برچسبها:خاموشی سراسری در کوبا برق شبکه سراسری برق عکس بین الملل
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