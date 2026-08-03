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کد خبر: ۱۳۸۸۰۷۰
بازدید: ۱۷۷۱۵

پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی

تصویری کمتر دیده‌شده از جمعی از چهره‌های برجسته حوزه علمیه منتشر شده است. در این عکس، از سمت راست، سید هادی خامنه‌ای، سید جواد خامنه‌ای، علامه طباطبایی، شیخ علی قدوسی و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دیده می‌شوند؛ قابی تاریخی که بخشی از فضای علمی و حوزوی آن دوران را به تصویر می‌کشد.

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برچسب‌ها:
علامه طباطبایی رهبر شهید انفلاب آیت الله سید علی حسینی خامنه ای سید جواد خامنه ای عکس تاریخی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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