پنجرهای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصویری کمتر دیدهشده از جمعی از چهرههای برجسته حوزه علمیه منتشر شده است. در این عکس، از سمت راست، سید هادی خامنهای، سید جواد خامنهای، علامه طباطبایی، شیخ علی قدوسی و آیتالله سید علی خامنهای دیده میشوند؛ قابی تاریخی که بخشی از فضای علمی و حوزوی آن دوران را به تصویر میکشد.
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