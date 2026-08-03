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رایزنی تلفنی بن‌سلمان و اردوغان

ولیعهد عربستان و رئیس‌جمهوری ترکیه درباره راه‌های تقویت روابط میان دو کشور و تحولات منطقه رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۹
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اردوغان و بن سلمان

به گزارش تابناک، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) شامگاه امروز (دوشنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که شاهزاده «محمد بن سلمان آل سعود»، ولیعهد و نخست‌وزیر این کشور امروز با «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه تماس تلفنی برقرار کرده است.

بنا بر گزارش واس، بن سلمان و اردوغان در گفت‌گوی تلفنی خود، به بررسی روابط دوجانبه عربستان سعودی و ترکیه و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف پرداخته و در مورد تحولات منطقه نیز رایزنی کردند.

در ادامه این گزارش آمده که رئیس‌جمهوری ترکیه ضمن محکومیت «حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ»، بر حمایت کامل کشورش از عربستان تأکید کرده است.

اردوغان همچنین از تأسیس «ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی» به رهبری عربستان ااستقبال نموده و برای آن در دستیابی به اهداف خود آرزوی موفقیت کرد.

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برچسب ها
عربستان بن سلمان گفتگوی تلفنی اردوغان ترکیه یمن دریای سرخ کشتی ها باب المندب
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