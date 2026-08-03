مرگ عجیب دختر ورزشکار در ارتفاعات لواسان

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، همین چند روز قبل بود که خبر درگذشت یکی از رانندگان حرفه ای آفرود در سانحه ای در کویر مرنجاب مخابره شد و جامعه ورزش را در شوک فرو برد و حالا خبر درگذشت یکی از دیگر از اهالی ورزش آن هم در حادثه ای نادر و باورنکردنی به گوشمان رسیده است.

مریم سبزه کار، مربی کراسفیت و نایب رئیس بانوان کراسفیت تهران که در لواسان زندگی می کرد و به گفته دوستانش علاقه زیادی هم به مدیتیشن و البته طبیعت گردی داشت، در یک اتفاق تلخ و باورنکردنی جان خود را از دست داد.

این حادثه هفته گذشته و در جریان حضور مریم سبزه کار در یکی از مسیرهای کوهستانی لواسان رخ داد. او که به تنهایی برای کوهنوردی و انجام مدیتیشن راهی ارتفاعات شده بود، بر اثر مار گزیدگی دچار حادثه شد و بعد از این اتفاق تا دو، سه روز هیچ کس از او خبری نداشت.

اینطور که اطرافیان این مربی فقید کراسفیت اطلاع داده اند، بر اساس گزارش های اولیه احتمالا بعد از این مارگزیدگی، سبزه کار تلاش کرده خودش را به محلی امن برساند یا با کسی تماسی برقرار کند، اما در این کار موفق نبوده و همین باعث شده تا بعد از حدود دو روز نیروهای امدادی پیکر بی جان او را در کوهستان پیدا کنند.

بعد از دو روز بی خبری و نگرانی خانواده سبزه کار، عملیات جستجو در ارتفاعات لواسان انجام شده و در نهایت بعد از پیدا شدن پیکر او و انجام آزمایشات مشخص شده که دلیل مرگش مارگزیدگی بوده است، اتفاقی که شاید کمتر کسی آن را به عنوان یک خطر جانی در کوهستان پیش بینی می کند.

سهراب آزاد، رئیس انجمن کراس فیت هم با تایید این خبر به "ورزش سه" گفت: "تا یکی، دو سال قبل با خانم سبزه کار خیلی در ارتباط بودیم و او از مربیان و مدیران فعال این رشته بود. بعد از اینکه مدتی من از کراس فیت دور شدم، ارتباط ما هم کمتر شد، اما آن شب که این خبر را شنیدم خیلی شوکه شدم و خودم را به خانه ایشان رساندم و با خانواده اش دیدار کردم. متاسفانه در جریان کوهپیمایی این مارگزیدگی باعث درگذشت این مربی شده و تا دو، سه روز هم کسی از او خبر نداشته است. البته همیشه عادت داشته که حداقل یک روز درمیان خودش به کوه برود و کوهپیمایی کند، اما این بار این اتفاق عجیب گریبان او را گرفته است. به هر حال این اتفاق شوک بزرگی برای جامعه کراسفیت بود و به خانواده ایشان تسلیت می گوییم."

طی روزهای اخیر خبر شوکه کننده درگذشت مریم سبزه کار آن هم با یک اتفاق عجیب و باورنکردنی با واکنش های زیادی از سوی دوستانش و جامعه کراسفیت همراه بوده و خیلی از شاگردان و دوستان او در فضای مجازی یاد و خاطره اش را گرامی داشتند.