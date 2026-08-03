صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مرگ عجیب دختر ورزشکار در ارتفاعات لواسان

یک اتفاق نادر و باورنکردنی باعث شده تا یکی از مربیان کراسفیت در ارتفاعات لواسان جان خود را از دست بدهد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۷
| |
3556 بازدید
دختر ورزشکار

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، همین چند روز قبل بود که خبر درگذشت یکی از رانندگان حرفه ای آفرود در سانحه ای در کویر مرنجاب مخابره شد و جامعه ورزش را در شوک فرو برد و حالا خبر درگذشت یکی از دیگر از اهالی ورزش آن هم در حادثه ای نادر و باورنکردنی به گوشمان رسیده است. 

مریم سبزه کار، مربی کراسفیت و نایب رئیس بانوان کراسفیت تهران که در لواسان زندگی می کرد و به گفته دوستانش علاقه زیادی هم به مدیتیشن و البته طبیعت گردی داشت، در یک اتفاق تلخ و باورنکردنی جان خود را از دست داد.

این حادثه هفته گذشته و در جریان حضور مریم سبزه کار در یکی از مسیرهای کوهستانی لواسان رخ داد. او که به تنهایی برای کوهنوردی و انجام مدیتیشن راهی ارتفاعات شده بود، بر اثر مار گزیدگی دچار حادثه شد و بعد از این اتفاق تا دو، سه روز هیچ کس از او خبری نداشت. 

اینطور که اطرافیان این مربی فقید کراسفیت اطلاع داده اند، بر اساس گزارش های اولیه احتمالا بعد از این مارگزیدگی، سبزه کار تلاش کرده خودش را به محلی امن برساند یا با کسی تماسی برقرار کند، اما در این کار موفق نبوده و همین باعث شده تا بعد از حدود دو روز نیروهای امدادی پیکر بی جان او را در کوهستان پیدا کنند. 

بعد از دو روز بی خبری و نگرانی خانواده سبزه کار، عملیات جستجو در ارتفاعات لواسان انجام شده و در نهایت بعد از پیدا شدن پیکر او و انجام آزمایشات مشخص شده که دلیل مرگش مارگزیدگی بوده است، اتفاقی که شاید کمتر کسی آن را به عنوان یک خطر جانی در کوهستان پیش بینی می کند. 

سهراب آزاد، رئیس انجمن کراس فیت هم با تایید این خبر به "ورزش سه" گفت: "تا یکی، دو سال قبل با خانم سبزه کار خیلی در ارتباط بودیم و او از مربیان و مدیران فعال این رشته بود. بعد از اینکه مدتی من از کراس فیت دور شدم، ارتباط ما هم کمتر شد، اما آن شب که این خبر را شنیدم خیلی شوکه شدم و خودم را به خانه ایشان رساندم و با خانواده اش دیدار کردم. متاسفانه در جریان کوهپیمایی این مارگزیدگی باعث درگذشت این مربی شده و تا دو، سه روز هم کسی از او خبر نداشته است. البته همیشه عادت داشته که حداقل یک روز درمیان خودش به کوه برود و کوهپیمایی کند، اما این بار این اتفاق عجیب گریبان او را گرفته است. به هر حال این اتفاق شوک بزرگی برای جامعه کراسفیت بود و به خانواده ایشان تسلیت می گوییم."

طی روزهای اخیر خبر شوکه کننده درگذشت مریم سبزه کار آن هم با یک اتفاق عجیب و باورنکردنی با واکنش های زیادی از سوی دوستانش و جامعه کراسفیت همراه بوده و خیلی از شاگردان و دوستان او در فضای مجازی یاد و خاطره اش را گرامی داشتند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دختر ورزشکار کوهنوردی حادثه مارگزیدگی کشف جسد کراسفیت
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف بقایای اجساد سه جوان کوهنورد پس از ۴ ماه
کشف جسد جوان ۳۰ ساله در ارتفاعات خراسان رضوی
جان باختن بانوی کوهنورد ۷۱ ساله دشتستانی
اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید مهدی مهدوی‌کیا
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
مکالمه نیروی دریای سپاه با کشتی‌های متخلف + زیرنویس
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
تصاویر تازه حمله آمریکا و عربستان به موکب‌ها
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
لحظات کتک زدن مرد متجاوز توسط زنان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
تصویری از شهید باقری در کنار رهبرشهید انقلاب
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p6B
tabnak.ir/005p6B