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کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۵
بازدید: ۵۰۷۱

عکس: متن و حاشیه نشست بنیاد باران با حضور سید محمد خاتمی

یکصدو چهل و پنجمین نشست تخصصی بنیاد «باران» با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی و با سخنرانی آیت الله سروش محلاتی امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 در کتابخانه ملی برگزار شد.

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برچسب‌ها:
سید محمد خاتمی اصلاحات بنیاد باران چهره ها شخصیت ها عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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