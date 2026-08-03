عکس: متن و حاشیه نشست بنیاد باران با حضور سید محمد خاتمی

یکصدو چهل و پنجمین نشست تخصصی بنیاد «باران» با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی و با سخنرانی آیت الله سروش محلاتی امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 در کتابخانه ملی برگزار شد.