عکس: متن و حاشیه نشست بنیاد باران با حضور سید محمد خاتمی
یکصدو چهل و پنجمین نشست تخصصی بنیاد «باران» با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی و با سخنرانی آیت الله سروش محلاتی امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 در کتابخانه ملی برگزار شد.
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