صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مسکو: کشورهای عضو ناتو حامی تروریسم هستند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: کشورهای عضو ناتو اکنون به بخشی از فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده و از حامیان تروریسم هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۲
| |
1195 بازدید
سخنگوی وزارت خارجه روسیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای در واکنش به حمله نیروهای مسلح اوکراین به آرخیپو- اوسیپوفکا در نزدیکی گلندژیک در منطقه کرسنودا اعلام کرد: یک باند تروریستی دستگاه حکومتی اوکراین را در اختیار گرفته و در قلب اروپا فعالیت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اضافه کرد: کشورهای عضو ناتو که از سیاست تحمل‌ ناپذیری در قبال تروریسم صحبت می‌ کردند، اکنون به بخشی از فعالیت‌ های تروریستی بین‌ المللی تبدیل شده و از حامیان تروریسم هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه ناتو اوکراین جنگ جنگ اوکراین
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت بنزین در روسیه وخیم شد
تصرف ۲ روستای دیگر اوکراین به دست ارتش روسیه
روسیه: اوکراین سلاح‌هایی را به خاورمیانه می‌فرستد
کشتی روسیه توقیف شد
چهار کشتی اوکراینی هدف گرفته شد!
واکنش شهردار مسکو درباره حمله تروریستی شب گذشته
استفاده روسیه از سلاح‌ هسته‌ای برای حفاظت از متحدانش
اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید مهدی مهدوی‌کیا
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
مکالمه نیروی دریای سپاه با کشتی‌های متخلف + زیرنویس
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
تصاویر تازه حمله آمریکا و عربستان به موکب‌ها
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
لحظات کتک زدن مرد متجاوز توسط زنان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
تصویری از شهید باقری در کنار رهبرشهید انقلاب
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p66
tabnak.ir/005p66