مسکو: کشورهای عضو ناتو حامی تروریسم هستند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: کشورهای عضو ناتو اکنون به بخشی از فعالیتهای تروریستی تبدیل شده و از حامیان تروریسم هستند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای در واکنش به حمله نیروهای مسلح اوکراین به آرخیپو- اوسیپوفکا در نزدیکی گلندژیک در منطقه کرسنودا اعلام کرد: یک باند تروریستی دستگاه حکومتی اوکراین را در اختیار گرفته و در قلب اروپا فعالیت میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اضافه کرد: کشورهای عضو ناتو که از سیاست تحمل ناپذیری در قبال تروریسم صحبت می کردند، اکنون به بخشی از فعالیت های تروریستی بین المللی تبدیل شده و از حامیان تروریسم هستند.
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