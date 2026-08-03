ویرانی گسترده ۱۹ روستای لبنان توسط رژیم اسرائیل

گزارش یک رسانه صهیونیستی از ابعاد وسیع تخریب منازل مسکونی مردم در حملات رژیم اشغالگر به جنوب لبنان حکایت دارد.

به گزارش تابناک، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با استناد به نتایج تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، از ابعاد تکان‌دهنده حملات این رژیم به مناطق مسکونی جنوب لبنان پرده برداشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان تجاوزات اخیر، ۱۸ هزار ساختمان مسکونی در جنوب لبنان توسط نظامیان صهیونیست به طور کامل تخریب شده است.

این ویرانی‌های گسترده در محدوده جغرافیایی ۱۹ روستای مرزی صورت گرفته که نشان‌دهنده سطح وسیع تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در این مناطق است.

گلوله‌باران توپخانه‌ای جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی

در عین حال، توپخانه‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش مناطق پیرامونی شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.