آخرین قیمت طلا و سکه و دلار در بازار امروز ۱۲ مرداد

به گزارش تابناک، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید افزایش نیم میلیون تومانی داشت و به ۱۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید اما سکه طرح قدیم ۱۷۸ هزار تومان کاهش یافت و ۱۸۴ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز هر دو اندکی رشد مثبت داشتند و به ترتیب ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه شدند. سکه گرمی هم ۲۷ میلیون تومان به فروش رسید.

امروز در محاسبات اتحادیه طلا و جواهر تهران، اونس جهانی طلا ۱۱ دلار و ۳۹ سنت کاهش داشت و به ۴ هزار دلار و ۳۴ سنت رسید؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در معاملات بازار تهران ۱۸ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان داد و ستد شد.

نرخ حواله دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ۱۵۳ هزار و ۶۱۶ تومان تعیین شد. هر یورو هم ۱۷۷ هزار و ۹۱ تومان، هر درهم امارات ۴۱ هزار و ۸۲۷ تومان، هر یوآن چین ۲۲ هزار و ۷۴۵ تومان و روبل روسیه ۱۹۳۳ تومان به متقاضیان فروخته شد.