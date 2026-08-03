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انهدام باند بزرگ فیشینگ کاران حرفه‌ای در تبریز

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی از انهدام باند فیشنگ کاران حرفه ای و دستگیری ۴ مجرم سایبری با بیش از ۱۸۰ شاکی در سطح کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۵۱
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فیشینگ

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه شکوائیه عنوان کردند در پی کلیک برروی لینک جعلی، حساب های بانکی شان خالی شده است که نظر به حساسیت موضوع و فراگیرشدن حوزه فیشینگ و بدافزارهای متداول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم ویژه عملیات سایبری این پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با اقدامات اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید متهمان با ارسال پیامی تحت عنوان پیامک ابلاغیه الکترونیکی،عکس یادگاری،سهام عدالت و وام فوری،کاربران را به صفحه فیشینگ هدایت و پس از نصب بدافزار بر روی گوشی و با دسترسی و اخذ اطلاعات بانکی، برداشت‌های متعددی از حساب‌های شهروندان توسط متهمان صورت می گرفت لذا سرنخ‌هایی از فیشینگ کاران حرفه ای استخراج و در تور اطلاعاتی تیم مجرب مقابله با فیشینگ استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی و اقدامات فنی و شبانه روزی،کارشناسان پلیس فتا موفق به شناسایی این مجرمان سایبری شده و با هماهنگی مقام قضایی در چند عملیات پیچیده اطلاعاتی،منسجم و غافلگیرانه متهمان دستگیر شدند.

وی خاطر نشان کرد: متهمان در بازجوئی های تکمیلی افسران سایبری به جرم خود مبنی بر ارسال پیامک های لینک آلوده با عناوین مختلف از جمله ابلاغیه قضایی،سهام عدالت و عکس یادگاری وهدایت به صفحه فیشینگ و خالی کردن حساب شهروندان کردند و تاکنون در این پرونده ۱۸۰ شاکی شکایت خود را از استان آذربایجان شرقی و سایر استان ها در سطح کشور ثبت نموده و همچنین بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز صورت گرفته است و بررسی های لازم در حال انجام بوده و امکان افزایش مبلغ برداشت شده و یا تعداد شکات متصور است.

رئیس پلیس فتا استان از هموطنان خواست: در صورت مواجه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانید با بخش مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.

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تبریز کلاهبرداری فیشینگ باند کلاهبرداری انهدام دستگیری پلیس فتا
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