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سردار کرمی: در کمین تروریست‌ها و آماده پاسخ قاطعیم

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقه‌ای و گروهک‌های تروریستی هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۵۰
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نیروی زمینی سپاه

به گزارش تابناک، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با بازدید خود از مناطق مرزی شمال غرب کشورمان، اظهار کرد: شمال‌غرب، سرزمین دلاوری‌ها و غیرت باکری‌ها، در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقه‌ای و گروهک‌های تروریستی است.

وی افزود: رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و بهره‌گیری از ایمان، فناوری و علوم روز، آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستند.

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سردار کرمی نیروی زمینی سپاه مرزهای غربی تروریست ها گروهک های تروریستی
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