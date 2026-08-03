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خروج سالانه ۹۰ هزار صهیونیست از اراضی اشغالی

یک مطالعه از دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد، طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۸ هزار صهیونیست از اراضی اشغالی مهاجرت کرده‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین نزدیک به ۹۰ هزار نفر در هر سال مهاجرت داشته‌اند. پژوهشگران هشدار داده‌اند که تداوم این روند، به‌ویژه با افزایش مهاجرت پزشکان، مهندسان، دانشگاهیان و نیروهای متخصص، می‌تواند اقتصاد و امنیت رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۴۹
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اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نتایج مطالعه دانشگاه تل‌آویو نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در الگوهای جمعیتی اراضی اشغالی است؛ به طوری که در سه سال گذشته (۲۰۲۳-۲۰۲۵) بیش از ۲۶۸ هزار صهیونیست از اراضی اشغالی مهاجرت کرده‌اند. این رقم حاکی از تثبیت میانگین خروج سالانه ۹۰ هزار نفر است که نسبت به میانگین ۶۰ هزار نفری دهه گذشته، جهشی معنادار و هشداردهنده محسوب می‌شود.

برخلاف نوسانات مقطعی در دهه‌های گذشته، داده‌های فعلی بیانگر خروج از وضعیت تعادل است. این روند از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و با عبور از آمار سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵، به سطحی بی‌سابقه رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که نیمی از این جمعیت مهاجر را نسل جوان تشکیل می‌دهند که ستون فقرات آینده بازار کار اسرائیل هستند.

حرفه و تحصیلات مهاجران نشان می‌دهد که این موج، صرفاً جابه‌جایی جمعیتی نیست، بلکه «فرار مغزها» است. خروج گسترده پزشکان، مهندسان، دارندگان مدارک دکترا و متخصصان صنایع «های‌تک»، تهدیدی مستقیم برای «سرمایه انسانی» اراضی اشغالی محسوب می‌شود؛ همان دارایی که تنها مزیت رقابتی اقتصاد این رژیم در غیاب منابع طبیعی است.

این گزارش نسبت به آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد اراضی اشغالی در برابر این خروج هشدار می‌دهد. از آنجا که رشد اقتصادی اسرائیل به‌شدت وابسته به نیروی متخصص در بخش فناوری پیشرفته و حوزه‌های علمی است، تداوم خروج این نخبگان می‌تواند موتور محرک اقتصادی این رژیم را به طور جدی از کار بیندازد و پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری به بار آورد.

در نهایت، پیش‌بینی می‌شود که تداوم بحران‌های سه‌گانه (سیاسی، اقتصادی و امنیتی) به تسریع این روند منجر شود. محققان هشدار می‌دهند که اگر این روند مهاجرتی به یک هنجار تبدیل شود، تغییر مسیر آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود و در میان‌مدت و بلندمدت، می‌تواند تاب‌آوری و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را با چالش‌های بنیادین مواجه کند.

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برچسب ها
اسرائیل اراضی اشغالی مهاجرت جنگ غزه فلسطین
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